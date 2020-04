Bolo fofo de chocolate com doce de leite

Preparação

Pré-aquecer o forno a 175 ºC. Untar uma forma com margarina e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Derreter o chocolate com a manteiga no microondas. Bater os ovos com o açúcar e a baunilha. Juntar o chocolate derretido e por fim a farinha, misturar até ficar uma massa homogénea.

Verter na forma e levar ao forno durante 25 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Aplicar o leite condensado cozido e decorar com morangos.