Bolo de iogurte com pera e curgete

Preparação

1. Bata muito bem as gemas com o açúcar. Adicione o iogurte, o óleo, a raspa de limão, o sal e a curgete ralada com a casca.

2. Bata as claras em castelo. Adicione alternadamente a farinha com as claras em castelo e envolva.

3. Descasque e corte as peras em pedaços pequenos. Polvilhe-os com um pouco de farinha e adicione ao preparado.

4. Coloque a massa numa forma redonda previamente untada com manteiga. Leve ao forno, previamente aquecido a 180º C, durante cerca de 50 minutos. Sirva frio.