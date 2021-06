Bolo de curgete com limão e cerejas

Preparação

1. Bata os ovos com o açúcar e a manteiga, durante cerca de três minutos, com uma vara de arames ou, em alternativa, com a batedeira elétrica. De seguida, acrescente a curgete, a raspa da casca do limão e as cerejas. Envolva bem.

2. Noutra taça, misture a farinha com o fermento e o bicarbonato de sódio e envolva o preparado obtido, aos poucos e poucos, na mistura anterior, até obter uma massa lisa e sem grumos.

3. Coloque a massa numa forma de bolo com buraco, previamente untada e polvilhada com farinha.

4. Leve a cozinhar em forno, previamente aquecido a 180º C, durante cerca de 50 minutos.

5. Passado esse tempo, verifique a cozedura do bolo. Deixe arrefecer antes de desenformar. Decore com açúcar em pó e mais raspa de limão. Sirva o bolo morno ou frio.