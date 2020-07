Bolinhos de batata-doce e amêndoa

Preparação

1. Descasque a batata-doce e coza-a em água. Pré-aqueça o forno a 200º C. Num robô de cozinha, reduza a batata-doce cozida a puré. Adicione o açúcar e volte a triturar.

2. Adicione a amêndoa, moída grosseiramente, ao preparado anterior e bata bem, incorporando-a vigorosamente.

3. Acrescente, depois, o amido de milho e a canela e misture bem, até obter uma massa homogénea.

4. Distribua, seguidamente, a massa, previamente moldada em pequenas bolas, em formas próprias para o forno e coza durante cerca de 30 minutos.

5. Retire os bolinhos do forno e deixe-os arrefecer dentro das formas antes de os desenformar. Sirva os bolos frios, polvilhados com canela e com as amêndoas laminadas.