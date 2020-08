Bolas de Berlim, a receita do chefe de cozinha Rui Ribeiro

Preparação

Comece por preparar a massa, misturando o açúcar com o leite morno, a manteiga e o fermento.

Coloque num recipiente amplo a farinha. Forme uma cavidade no centro e adicione os restantes ingredientes. Misture com uma colher de pau.

Adicione o ovo e o sal e misture.

Transfira a massa para a bancada de cozinha e trabalhe, com as mãos, ou com a batedeira, durante cerca de dez minutos, até obter uma massa brilhante e elástica. Evite adicionar mais farinha.

Pincele um recipiente com um pouco de óleo. Coloque a massa, envolva com película aderente e depois com um pano e deixe levedar até duplicar o volume inicial.

Entretanto, prepare o creme:

Misture, numa taça, a Maizena, o açúcar, os ovos inteiros e cerca de duas colheres de sopa de leite.

Leve o leite restante ao lume, juntamente com a casca de meio limão.

Assim que o leite ferver, retire a casca de limão, e verta sobre o preparado anterior, sem parar de mexer.

Volte a colocar tudo no tacho e leve ao lume, sem parar de mexer, até engrossar. Retire para um recipiente, cubra com película aderente, que deverá ficar em contacto com o creme para evitar a formação de uma crosta, e leve ao frio.

Quando a massa tiver atingido o dobro do volume inicial, verta-a sobre a bancada previamente polvilhada com farinha. Espalme, com as mãos ou com um rolo de cozinha, até obter cerca de 1,5 cm de espessura.

Com um corta-massas ou outro utensílio redondo, como um aro, com cerca de 5 cm de diâmetro, corte porções de massa, deverá render umas 12 a 15 unidades (as minhas ficaram exageradamente grandes e depois não tive desculpas para comer mais de duas).

Coloque cada círculo de massa, cuidadosamente, sobre quadrados de papel vegetal. Esta técnica dos quadrados de papel vegetal facilita o manuseamento na hora de fritar.

Tape com um pano e deixe repousar durante cerca de meia hora, até que os círculos cresçam mais um pouco.

Aqueça um tacho ou frigideira funda com cerca de 5 cm de óleo. É importante colocar bastante óleo. Reduza o fogo para a potência média e frite as bolas durante cerca de dois minutos de cada lado, até que fiquem douradas. Se o fogo estiver demasiado quente irão ficar escuras por fora e cruas no interior; pelo contrário, se o óleo não estiver quente o suficiente, irão ensopar na gordura.

Depois de fritas, escorras as bolas em papel absorvente e passe-as, ainda mornas, pela mistura de açúcar e canela.

Com a ajuda de uma faca de serra ou de uma tesoura, abra uma "boca" nas bolas, ou seja, como se fosse preparar uma sandes, mas sem soltar os extremos.

Coloque o creme dentro de um saco pasteleiro, ou mesmo com uma colher, recheie as bolas e seja feliz!

Preparação da massa na Yämmi:

Coloque no copo o leite, a manteiga, o açúcar e o fermento. Programe 2 Min a 37º na Vel 2.

Adicione os restantes ingredientes e programe 3 Min na função Amassar.

Preparação do creme na Yämmi:

Coloque todos os ingredientes no copo à exceção da casca de limão. Bata 10 Seg na Vel 6.

Adicione a casca de limão e programe 10 Min a 100º na Vel 4.