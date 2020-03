Creme de cacau e cajus, uma Nutella saudável

Preparação

Coloque os cajus sobre um tabuleiro forrado com papel vegetal e leve ao forno, aquecido nos 180 ºC, durante cerca de dez minutos, virando a meio do tempo. Em alternativa, pode torrar os cajus numa frigideira, em fogo médio, mexendo de vez em quando.

Coloque os cajus no copo do processador de alimentos e processe até obter uma pasta. É provável que, a meio do processo, tenha que baixar parte dos cajus que ficam agarrados às paredes do copo.

Adicione o mel, o cacau e a água, e volte a processar até obter um creme liso, homogéneo e brilhante.

Distribua por frascos de vidro e sirva de imediato, ou guarde no frigorífico durante vários dias.