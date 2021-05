Gelado de chocolate extra rápido com cones de frigideira

Preparação

Misture o cacau com o açúcar.

Adicione o leite e misture até dissolver.

Adicione as natas e bata até incorporar completamente.

Transfira o preparado para a máquina de gelados e processe até solidificar.

Sirva de imediato, ou reserve no congelador.

Se não tiver máquina de gelados, coloque o preparado num recipiente apto para congelador e mexa, de meia em meia hora, para evitar a criação de cristais de gelo.

Cones: peneire a farinha juntamente com o sal para um recipiente.

Noutro recipiente, misture as claras, o açúcar e o açúcar em pó. Utilize uma batedeira para bater até que a mistura engrosse e aumente ligeiramente de volume.

Adicione a baunilha, a manteiga derretida e a farinha e misture bem.

Aqueça uma frigideira pequena antiaderente na potência média.

Coloque uma colher de sopa da massa obtida na frigideira e espalhe, com cuidado, com a parte de trás da colher ou com uma espátula.

Deixe cozinhar, durante alguns minutos, até que a parte de baixo fique bem dourada e a de cima esteja seca e não adira ao tocar com o dedo.

Retire a "folha" de massa com cuidado e, rapidamente, dê a forma ajudando-se de um cone metálico.

É de extrema importância realizar o último passo com a maior rapidez, pois as folhas de massa arrefecem e ficam duras em poucos segundos, impedindo a sua moldagem.

Repita o processo para o resto da massa.

Reserve os cones já preparados num recipiente com fecho hermético.