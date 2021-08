Descobrir o Minho à boleia dos vinhos Alvarinho com provas, almoços e visitas às vinhas

Provas de vinhos, visitas às vinhas, experiências gastronómicas com produtos locais e almoços numa quinta da região, assim se faz o verão a Norte, no Minho. O desafio para descobrir e saborear o território parte da Quinta do Soalheiro, produtor vitivinícola sediado em Melgaço.

Saiba mais aqui.

créditos: Soalheiro

O Douro, um jantar ao som do jazz e cinema. As noites de verão prometem a Norte

O Sandeman Stage vai subir o rio desde Gaia à Quinta do Seixo e levar a experiência de música e cinema às paisagens durienses. A partir de setembro, a quinta da Sandeman será palco de fins de tarde com música ao vivo, cinema ao ar livre e cocktails com Vinho do Porto.

Saiba mais aqui.

créditos: Quinta do Seixo

Na paz alentejana, o convite é para acompanhar uma vindima, visitar a adega e almoçar

Da colheita das uvas à prova de vinhos, a Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, convida a descobrir a arte de vindimar de 21 de agosto a 12 setembro, com visitas à Adega, participação nas atividades de vindima e a desfrutar de um almoço.

Saiba mais aqui.

créditos: Adega José de Sousa

Programas de enoturismo da Wine&Soul convidam a explorar os encantos do Douro

Desde as provas aos percursos e visitas, esta experiência inclui também um relaxante piquenique na Quinta da Manoella para explorar todos os sentidos.

Saiba mais aqui.