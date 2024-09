Apesar do escritor Almeida Garrett mencionar a Quinta do Sampayo na sua obra "Viagens na Minha Terra" (1846), parece que ainda é um segredo bem guardado. A menos de uma hora de Lisboa e detentora de uma paisagem rural que coloca as vinhas como protagonistas, questionamo-nos como não é refúgio popular de fim de semana de lisboetas e de amantes de vinho.

Quinta do Sampayo Na sala de estar da Quinta lê-se uma citação do livro de Almeida Garrett, "Viagens na Minha Terra" créditos: Ana Oliveira

É, então, que a proprietária, Ana Macedo, nos explica que a quinta teve parada de 2013 até 2022, pois não estavam a conseguir escoar o vinho.

Foi uma decisão bastante difícil

Recuando no tempo, a atual Quinta do Sampayo nasceu de um sonho do pai de Ana, José Júlio Macedo. José queria "produzir vinho de excelência, que fosse conhecido em todo o mundo" e, para tal, em 1995, comprou a Quinta do Sampayo em conjunto com a da Caneira e outras "parcelinhas de terreno existentes entre uma e outra".

Quinta do Sampayo Quinta do Sampayo créditos: Ana Oliveira

A produção foi interrompida em 2013 devido à incapacidade de escoarem o produto. "Foi uma decisão bastante difícil", recorda. "Parámos o processo completo, deixamos de comercializar. As uvas continuaram a crescer e a serem vendidas todos os anos para fora", completa.

Após um ultimato da mãe, em 2022, Ana Macedo decidiu dar continuidade ao sonho do pai que, entretanto, partira deste mundo. "A minha mãe disse-me: ou vendes a quinta ou arrancas com a produção. Não vou interferir, apoio-te qualquer que seja a tua decisão", lembra-se com emoção.

Decidida a dar continuidade ao projeto de Júlio Macedo, Ana começou a construir a sua equipa e a renovar a quinta.

Ana Macedo, Quinta do Sampayo Ana Macedo, proprietária da Quinta do Sampayo créditos: Divulgação

produzir em qualidade

No passado mês de maio, a proprietária anunciou o início de uma nova era na Quinta do Sampayo. "Em 2023 produzimos duas referências, uma colheita branca e uma colheita tinto", refere. "A ideia não é produzir em grande quantidade, é produzir em qualidade", comenta. "Talvez pela experiência que nós tivemos, ou que eu tive no passado, que não foi boa de todo, tinha muito medo da quantidade que 55 hectares de vinha me pudesse dar, mesmo que a vinha não estivesse no seu estado pleno. Portanto, foi logo decidido que íamos produzir pouca quantidade", declara, acrescentando que para 2024 será igual. "Esse [ter qualidade] é o nosso objetivo. A partir de 2024? Vamos ver o que é que o futuro nos reserva, não é?".

Para cumprirem com o objetivo, a quinta aposta, segundo Alberto Miranda, viticultor, numa nova abordagem, a que chamam RIR: renovar, inovar e rejuvenescer. Deste modo, estão atentos às novas tecnologias, a novos métodos de produção, às alterações climáticas e à sustentabilidade.

Atualmente, a Quinta do Sampayo conta com 90 hectares, 55 dedicados à vinha e 11 de olival.

Alberto Miranda, viticultor Alberto Miranda, viticultor créditos: Divulgação

Para além da produção do vinho, hoje a quinta complementa a sua oferta com experiências de enoturismo que dão a conhecer não só os seus produtos como o seu trabalho e um dos períodos mais aguardados da vida das vinhas, a vindima, celebra-se por cá de portas abertas.

Depois da proposta de Vindimar como um Vinhateiro, que se realizou no passado dia 7 de setembro, e que deu a oportunidade aos participantes de viver um dia nas vinhas, desde tomar o mata-bicho (pequeno-almoço tradicional) à colheita das uvas, a Quinta encerra o mês com a II Festa das Vindimas.

II Festa das Vindimas na Quinta do Sampayo

O evento, que se realiza no dia 28 de setembro e terá início às 11h30 e fim à meia noite, será aberto a toda a comunidade, família e amigos que pretendem celebrar o final de uma jornada que marca igualmente a cultura portuguesa.

A festa, apadrinhada pela artista Marisa Liz, contará com música ao vivo de Pedro Mafama, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos locais e com uma matiné dançante com o DJ Fernando Alvim. A gastronomia será da responsabilidade dos Chefs Justa Nobre (O Nobre, Lisboa), Vítor Adão (Plano Lisboa), Miguel Silva (Varanda do Parque, Santarém) e João Correia, chef local.

Chef Justa Nobre Chef Justa Nobre créditos: Divulgação

E porque se trata de celebrar a colheita da uva, não faltarão provas de vinho ao longo do dia. Para quem não é amante desta bebida, existirá uma sessão de cinema apresentada e comentada por Rui Tendinha, um Mercado, entre outras opções.

Para os mais novos, haverá um espaço especial, a Quintinha do Sampayo, que vai funcionar das 11h30 às 19h00.

Quinta do Sampayo Morada: Rua Comendador Francisco Firmino Ribeiro da Costa

Quinta do Sampayo, 2070-553 Vale da Pinta, Cartaxo Telefone: +351 243 248 021 Geral: geral@quintadosampayo.pt

Eventos: eventos@quintadosampayo.pt

Comercial: comercial@quintadosampayo.pt

Os bilhetes, com um valor por pessoa de 22€ para adultos e grátis para crianças até aos 10 anos, incluem um prato à escolha, uma bebida, um copo e um chapéu.

Quem quiser descobrir a Quinta noutra altura, pode participar na Prova ou fazer um Passeio com Cavalos.

Em dias de bom tempo, ainda é possível fazer um Piquenique na Vinha. Para os amantes de um bom garfo, há a experiência Na Adega com o Chef que inclui conhecer a história da quinta, as castas e os solos, visita à adega e cave e propõe aos participantes “por a mão na massa” e preparar uma refeição com o/a Chef a que se segue almoço ou jantar com harmonização vínica.

A Quinta ainda realiza eventos privados e corporativos.