Os apreciadores de vinho têm duas datas obrigatórias para marcar na agenda: 8 de março, em Santarém, e 11 de outubro, em Tomar. Nessas ocasiões, o Tejo a Copo regressa para celebrar os melhores vinhos da região, reunindo produtores, enólogos e amantes do vinho num ambiente descontraído e enriquecedor. Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo, o evento promete uma experiência completa, onde tradição e inovação se encontram.

Em Santarém, o cenário é o emblemático Convento de São Francisco, que volta a receber o evento com um número recorde de produtores. Este ano, são 28 agentes económicos, incluindo quatro estreantes: Condado Portucalense, Lindeborg Wines, Quinta dos Penegrais e Rui Reguinga. A lista inclui ainda nomes como Adega Casal Martins, Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Casa Cadaval, Casa Paciência, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Escaravelho Wines, Falua, Fiuza, Ode Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal Monteiro, Quinta do Sampayo, Santos & Seixo, SIVAC e Zé da Leonor.

Além da tradicional prova livre – feita exclusivamente com o copo oficial do evento – os visitantes poderão participar em provas comentadas pelo sommelier Rodolfo Tristão, com destaque para as castas Fernão Pires e Castelão. Uma das novidades deste ano é a prova dedicada a vinificações disruptivas, onde será possível degustar pet nat, orange wine e vinhos de curtimenta e ânfora, todos com certificação DOC Tejo e IG Tejo.

A manhã do evento será exclusiva para profissionais do setor, incluindo sommeliers, enólogos, distribuidores e imprensa. Entre as 11h00 e as 13h00, o espaço estará reservado para networking e degustações direcionadas. O acesso pode ser feito por convite ou acreditação antecipada via e-mail.

A entrada no Tejo a Copo 2024 é livre, mas a prova dos vinhos requer a compra do copo oficial, por 7,50 euros. Quem quiser levar alguns dos rótulos para casa poderá fazê-lo através da loja do evento, onde cada produtor terá dois vinhos à venda a preços especiais. As compras de seis ou mais garrafas incluem portes gratuitos para Portugal Continental.

Para completar a experiência, os visitantes poderão saborear os petiscos do chef Rui Lima Santos, do recém-inaugurado Deselegante (Santarém), enquanto desfrutam da animação musical garantida pela banda The Singles e pelo DJ Fernandinho.

Quem não puder comparecer em março ou outubro tem ainda outra oportunidade de celebrar os Vinhos do Tejo em Lisboa, com o evento Tejo n’A Praça, a 10 de maio.