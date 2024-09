Uma festa. No mês das vindimas, a Quinta do Sampayo quer celebrar com muita música

É no coração do Cartaxo, a menos de uma hora de Lisboa, que a Quinta do Sampayo pretende homenagear as vindimas e a sua cultura, com uma festa a ter lugar este sábado 28 de setembro. Pode saber mais sobre esta quinta aqui.

Apadrinhada por Mariza Liz, a festa terá muita música com a participação de Pedro Mafama, DJ Fernando Alvim, ranchos folclóricos e bandas filarmónicas. Na parte gastronómica, os Chefs Justa Nobre, Vitor Adão, Miguel Silva e João Correia são as estrelas da companhia.

Conte ainda com provas de vinhos comentadas pelo enólogo Marco Crespo, uma sessão de cinema apresentada e comentada por Rui Tendinha e um mercado de roupa em segunda mão, produtos alimentares e artesanato e diversos workshops.

Para os mais pequenos haverá a Quintinha do Sampayo, com os tradicionais insufláveis, pinturas faciais, matraquilhos, alimentação dos animais da quinta, basquetebol, entre outras, que estará a funcionar das 11h30 às 19h.

A festa tem arranque às 11h30 e termina às 0h. Os bilhetes, com um valor por pessoa de 22€ para adultos e grátis para crianças até aos 10 anos, incluem um prato à escolha, uma bebida, um copo e um chapéu. Estes podem ser adquiridos no local ou online. Os pratos de qualquer um dos chefs presentes podem ser adquiridos no local por 8€ e as sobremesas e gelados (a cargo da Santini) têm um custo de 5€. Já as bebidas, sumos, cerveja e pão com chouriço custarão 2.5€.

Um brunch. Um dos family brunch mais populares de Lisboa está de regresso

O Sheraton Lisboa volta a receber aos domingos o seu tradicional Family Brunch, como novos insufláveis, como o “Caraíbas”, com 24m2 e uma piscina com 30 mil bolas, o “Basket Fun” e uma zona exclusiva para crianças ainda mais novas – o Mini Sheratoon – onde podem explorar insufláveis temáticos, como os “Peixinhos” e os “Índios”. Para além dos clássicos insufláveis, a zona de brincadeira do Sheratoon continua a contar com um cantinho de pinturas e jogos.

As atividades começam a partir das 10h30, altura em que os mais pequenos podem aproveitar as diversões antes do brunch, que está aberto entre as 12h30 e as 15h00.

No brunch são muitas as opções, desde pães e pastelaria fresca, mini empadas, quiches, croquetes, panquecas e gelados soft, saladas variadas, como a de camarão e manga, charcutaria e pratos quentes como a bruschetta com ovos escalfados, abacate e molho holandês, mini hamburgers e o saboroso creme de legumes. No segmento doces a tarte crumble de maçã e o pudim de caramelo, são alguns dos pratos disponíveis. O show cooking ao vivo, com pratos preparados na hora, é o efeito surpresa de todas as semanas.

O Family Brunch tem o valor de 48€ para crianças e adultos maiores de 13 anos. As crianças entre os três e os 12 pagam metade e abaixo dos dois anos a admissão é gratuita. O preço inclui brunch com águas e café e acesso ao Sheratoon by Playbus.

Uma celebração. As artes invadem a galeria da EmbaiXada para celebrar os 11 anos

Espetáculos de stand-up comedy, poesia, workshops de dança e cerâmica, retratos ao vivo e cinema ao ar livre. É desta forma que se assinalar o 11º aniversário da EmbaiXada, galeria conceptual situada no Príncipe Real, em Lisboa, nos dias 28 e 29 de setembro, com o mote “A Arte de Fazer 11 anos”.

Do programa fazem parte artistas como o humorista Guilherme Ludovice, a dançarina Jojo Lopes, a artista visual e multidisciplinar Vanessa Teodoro, o poeta Pedro Freitas, a ceramista Catarina Bicker e a ilustradora Elena Urbina. A sessão de cinema ao ar livre, tem a curadoria do Cine Society, que já é conhecido por organizar este tipo de sessões em várias localizações de Lisboa. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade.

Uma atividade. Casa da Passarella abre as portas da propriedade centenária para um dia de vindima

Neste sábado, 28 de setembro, a Casa da Passarella, localizada em Gouveia, na região do Dão, vai abrir as suas portas para os amantes de vinho, que serão convidados a participar na vindima. Logo pela manhã, será oferecido um kit (que inclui totebag, boné, t-shirt, agenda e saca-rolhas), mas também um balde, tesoura e luvas.

A colheita vai acontecer numa parcela de vinha especificamente selecionada para o efeito, sendo que todas as etapas são acompanhadas pelo enólogo Paulo Nunes, que desde 2008 cria as referências da Casa da Passarella. A vindima será em vinhedos centenários implantados no sopé da Serra da Estrela. Posteriormente, está prevista uma visita guiada à adega.

Segue-se o almoço, com um rancho tradicional a juntar à mesa todos os participantes, com harmonização de vinhos da casa. Após o almoço, e mediante disponibilidade, será o momento da pisa a pé em lagares de granito, como manda a tradição.

Um arraial. José Maria da Fonseca celebra 190 anos com grande festa

Como forma de assinalar o 190º aniversário, a produtora familiar José Maria da Fonseca vai realizar este sábado um arraial na Casa-Museu José Maria da Fonseca, em Azeitão.

Para além dos vinhos da produtora de Azeitão disponíveis para prova, o arraial vai contar com a presença de vários produtores locais, como a Casa Cego, com as famosas Tortas de Azeitão, a Queijaria Simões, com o típico Queijo de Azeitão, as Ostras do Sado e os gelados artesanais Echo Gelato Lab de Sesimbra.

A acompanhar os petiscos e para dar música ao arraial, estarão presentes dois artistas locais – Mafalda Louro e Luís Taklin.

O programa da festa foi pensado para toda a família. Para as crianças vão existir jogos tradicionais e pinturas faciais e, para os adultos, workshops de pintura com vinho e três provas comentadas pelos enólogos da casa. Para participar nos workshops e nas provas comentadas é necessária a inscrição prévia através do email enoturismo@jmfonseca.pt, com um custo adicional e lugares limitados.

Para participar no arraial de celebração dos 190 anos da José Maria da Fonseca, poderá adquirir os bilhetes na loja online da produtora, com três tipologias de bilhetes: adulto, criança e família (10€, 3,5€ e 25€, respetivamente). O bilhete de adulto inclui 1 copo com porta-copos e 1 copo de Periquita branco ou tinto e o bilhete de criança inclui 1 refrigerante e as atividades infantis que estão disponíveis gratuitamente. Os participantes do arraial terão ainda, no dia do evento, 10% de desconto em todos os vinhos da loja física.