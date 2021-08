No Alentejo e no Douro dos largos horizontes o convite é para descontrair em tempo de vindimas

Até 13 de setembro, na herdade perto de Beja onde são produzidos os vinhos Santa Vitória – e onde fica o hotel Vila Galé Clube de Campo – o programa de vindimas começa com um passeio pelas vinhas orientado pela enóloga, para aprender a escolher e apanhar os cachos. Depois, há uma visita guiada à adega da Santa Vitória com explicações técnicas sobre todo o processo de vinificação e engarrafamento e ainda passagem pela cave das barricas. E, por fim, uma prova de vinhos da marca Santa Vitória acompanhada de petiscos regionais.

Com um valor por adulto de 30 euros, a cada participante é entregue um kit adequado para vindimar e é oferecida uma garrafa de vinho Santa Vitória Seleção. Há ainda hipótese de adicionar almoço por mais 35 euros por pessoa e alojamento com preços por noite desde 139 euros em quarto duplo standard com pequeno-almoço, no Vila Galé Clube de Campo.

Já no Douro, a experiência de vindimas está disponível até 30 de setembro na Quinta do Val Moreira, em Armamar, onde nascem os vinhos Val Moreira e se localiza o Vila Galé Douro Vineyards. Também ali é possível participar na apanha das uvas, visitar a adega e a cave das barricas do Val Moreira com a presença do enólogo e finalizar com uma prova de vinhos desta marca.

O preço por adulto é de 35 euros, com o kit para vindimar incluído e a oferta de uma garrafa de Val Moreira Colheita. Por mais 35 euros, os interessados podem degustar um almoço com pratos regionais. Os participantes nesta ação têm, ainda, a possibilidade de pernoitar e explorar o agroturismo, com preços desde 200 euros (noite) em quarto duplo standard com pequeno-almoço.