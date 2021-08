Em Monforte, as vindimas saboreiam-se das vinhas ao restaurante liderado pelo chefe Miguel Laffan

As tradições vínicas na região onde se insere o hotel vínico Torre de Palma remontam há mais de 2000 anos, acompanhadas pelo culto do azeite, do cavalo puro-sangue lusitano e das artes. Desta forma, o processo de recuperação e cimentação da propriedade enquanto produtor vínico apostou numa perspetiva integrada do enoturismo. Assim, neste terroir alentejano, comemora-se o vinho como no tempo dos romanos: o começo das vindimas, que este ano se dá a 23 de agosto, celebra-se com “vinalia rustica” e termina com a “meditrinalia”, com a consagração do mosto no fim de setembro.

O Torre de Palma organizou um programa dedicado ao espírito das vindimas: passar um dia na vinha, desfrutar do restaurante Palma, ficar alojado e aproveitar as várias comodidades deste design hotel.

créditos: Torre de Palma

O programa de duas noites inicia-se com as boas-vindas seguidas de um jantar com bebidas especialmente selecionadas no Restaurante Palma, coordenado pelo chefe de cozinha Miguel Laffan. No dia seguinte, depois de um pequeno-almoço com produtos regionais para preparar a introdução às vindimas, e com entrega de “kit” para a ocasião, visitam-se as vinhas, onde se conhecem as diferentes castas cultivadas, neste caso exclusivamente portuguesas. Procede-se à colheita manual das uvas, seguida da seleção das melhores uvas na mesa de escolha, à porta da adega.

Chega, então, a recompensa do esforço com a visita à adega, de arquitetura de João Mendes Ribeiro, com provas de mostos ou prova de vinhos Torre de Palma. Conta-se também com tempo livre para desfrutar de outras atividades que o Torre Palma Wine Hotel e a região oferecem. É, ainda, oferecida uma garrafa de vinho Torre de Palma Tinto Basilii como recordação desta experiência.

Torre de Palma

Em alternativa, é também possível desfrutar de um dia nas vindimas, sem estada, com um programa mais resumido que contam com as mesmas atividades na vinha, no processo de seleção das uvas e a visita à adega com prova de mostos ou prova de vinhos Torre de Palma, seguido de almoço no restaurante Palma e igualmente com a oferta de uma garrafa de vinho Torre de Palma Tinto Basilii.

Torre de Palma

Com sete hectares de vinha e processos exclusivamente manuais, toda a produção vínica está integrada no Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo e é feita in loco na Herdade de Torre de Palma, desde a colheita ao engarrafamento. O enólogo Duarte de Deus, que acompanha todo o processo, vai partilhando e orientando quem participa nesta experiência única: “as vindimas são uma fase muito importante no processo de produção do vinho, que pode ser crítico para o resultado final que obtemos. É nesta altura, onde o tempo passa devagar e em boa companhia, que se inicia o processo fundamental de respeito pelas particularidades de cada uva, cacho e videira, que permite criar e manter a identidade de cada vinho que aqui nasce”, explica o enólogo.

“A nossa vindima proporciona uma experiência diferente, pela imersão nesta região e na envolvente histórica do Torre de Palma, que é única no país”, partilha Luísa Rebelo, proprietária de Torre de Palma.