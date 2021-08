O “Programa de Vindimas” da Casa Relvas, inserido na sua atividade de enoturismo, tem como intuito mostrar o quotidiano do trabalho na vinha e na adega, levado a cabo, nesta época do ano, pela equipa daquela propriedade alentejana.

Com uma duração de cerca de cinco horas, o programa de vindimas da Casa Relvas é composto por diversas atividades ligadas ao vinho. Os participantes iniciam a visita com um passeio pela vinha, com identificação de castas e análise sensorial de bagos, grainhas e engaços e ainda experienciam a vindima manual.

Mais tarde, na adega da Herdade de São Miguel, a atividade continua com a pisa a pé e ainda a prova de mostos e vinhos. Se os visitantes desejarem, este programa pode também incluir almoço ao ar livre com especialidades locais.

Os participantes poderão vestir, literalmente, a camisola da Casa Relvas por um dia com o kit de oferta, que inclui uma t-shirt da Harvest Crew 2021, assim como um chapéu de palha. O produtor oferece ainda uma máscara a todos os visitantes.

créditos: Casa Relvas

“Esta é uma experiência muito autêntica, de contacto direto com a terra, a cultura e as tradições do nosso Alentejo, e apesar de todo o ano termos várias experiências de enoturismo disponíveis, a vindima é por si só um momento alto, que muito gostamos de partilhar”, refere Alexandre Relvas, CEO da Casa Relvas.

O responsável acredita que este será um ano de qualidade acima da média e uma quantidade semelhante à colheita de 2020, graças ao inverno passado, bastante chuvoso, e à primavera e verão, ambos amenos. Caso as condições se mantenham, 2021 será “um ano excelente para o produtor do Alentejo”, refere o mesmo em comunicado.

A Casa Relvas lançou recentemente uma nova plataforma online, a Casa Relvas & Friends, que apresenta vinhos e azeites do produtor de Redondo, edições especiais e a possibilidade de aquisição de experiências de enoturismo, como provas de vinho ou o “Programa de Vindimas”.

O programa orça os 40 euros por participante (sem almoço). Com almoço o preço da experiência é de 70 euros. Reserva com 72 horas de antecedência através do e-mail enoturismo@casarelvas.pt