As primeiras edições do Sandeman Stage estão previstas para os dias 4 e 11 de setembro, e a programação inclui uma visita guiada à Quinta do Seixo (a partir das 17h30), seguida de concerto com o Trio de Jazz Carl Minnemann agradavelmente acompanhado de cocktails com Vinho do Porto Sandeman. O jantar (20h30) tem lugar no Jardim das Oliveiras e a noite termina com uma sessão de cinema ao ar livre (22h00, com cartaz a definir), envolvida pelas vinhas seculares e a luz da lua e sempre com o Douro como pano de fundo.

Em julho, o Sandeman Stage arrancou a temporada de 2021 no seu local habitual, a esplanada do The George Gastro & Cocktail Bar, em frente às Caves Sandeman, inserida no The House of Sandeman Hostel & Suites, em Vila Nova de Gaia. Estes concertos gratuitos vão manter-se durante o mês de setembro nos dias 4, 11, 18 e 25, a partir das 18h30. O cartaz inclui artistas como Clube do Choro, DJ Nuno Lopes, Pandeiro in Jazz e Patrícia Costa Fado.

créditos: Quinta do Seixo

A iniciativa que agora se estende ao Douro contará uma localização na margem sul do rio, no Cima-Corgo, entre a cidade da Régua e a Vila do Pinhão.

A relação da marca com o universo artístico remonta às suas origens, quando vários artistas foram convidados a contribuir para o seu universo visual, como Jean d’Ylen ou o escocês George Massiot-Brown, autor da mítica figura The Don, em 1928. Atualmente, o património artístico da marca pode ser visitado na recém-criada galeria online The Sandeman Gallery.

O Sandeman Stage Quinta do Seixo, Valença do Douro, Tabuaço orça os 100 euros por pessoa. Reservas através do e-mail info.winetourism@sogrape.pt; tels. 937 850 312/223 746 195 e no site da marca.