A iniciativa promovida pelo The House of Sandeman Hostel & Suites, em parceria com a Sogrape, está de volta com um programa repleto de vários estilos de música desde o jazz, bossa nova, passando pelo samba, funk e até drum&bass.

Os concertos a 17 e 31 de julho, “têm como objetivo dar a conhecer alguns dos melhores nomes da música atual, num ambiente descontraído e irreverente que convida à descoberta”, informa a entidade organizadora.

Concertos com entrada gratuita que decorrem a partir das 19h00, no Largo Miguel Bombarda, junto ao rio Douro. A abertura começa às 18h00 com DJ Set.

créditos: The House of Sandeman Hostel & Suites

Em concreto, a nova edição arranca com os músicos brasileiros Cauê Nardi e Léo Biachini. Cauê é brasileiro, músico e compositor residente no Porto desde 2018. Com 12 anos de carreira, o artista atuou em diversas formações de projetos musicais, o que culminou nas apresentações em palcos como os do Festival Lollapalooza 2017, Circo Voador, Festival Villa-Lobos 2015, Teatro Municipal de Niterói (RJ) e Rock in Rio 2011.

Leo Bianchini é um músico-cantautor brasileiro que tem vindo a desenvolver o seu trabalho autoral há mais de 15 anos, em carreira solo, com o projeto de música e migração Músico Cidadão e em conjunto com a banda 5 a Seco. Com centenas de espetáculos em cidades brasileiras e turnês europeias, Leo conta com 6 CD lançados com a sua banda, e mais um novo (7º da carreira e 1º solo) que será lançado agora em agosto de 2021.

A 31 de julho é a vez de João Dinis, DJ e produtor de eventos subir ao palco. O portuense colecionador de grooves vai desde a modernidade à raiz, apresentando um reportório fino que reflete uma década de trabalho. As aventuras no Brasil e um pouco pela Europa contribuíram para um arquivo extenso que reúne várias relíquias das mais diversas sonoridades.