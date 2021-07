Inserido no complexo dos Cavalos na Areia, na Torre, o novo espaço promete uma experiência nova. Totalmente integrado no ambiente dos Cavalos da Areia, o Bar na Areia alia o mundo equestre e a vista para os arrozais, a uma gama de produtos diferentes, como a cerveja Coral e a Brisa Maracujá, da Madeira, passando por uma seleção de bebidas premium onde se incluem, por exemplo, o champanhe Ruinart.

Para acompanhar, há que contar com tábuas de queijos e enchidos, nachos, croquetes entre outros snacks. Enquanto os pais se sentam e descontraem com uma sangria fresca, as crianças podem ver os cavalos, correr e comer um gelado ou até um açaí.

O Bar na Areia, a funcionar entre as 9h00 e as 21h00, aceita reservas, e é possível ter o espaço em exclusivo para um grupo. Quem optar pela experiência completa, pode reservar um passeio com os Cavalos na Areia.

Bar na Areia Estrada Nacional nº 261, Km 6 - Torre - Comporta

Para o verão, estão planeados eventos regulares, como concertos de música, o dia das ostras ou dos percebes. Os eventos e iniciativas poderão ser consultadas no Instagram do Bar na Areia.