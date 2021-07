As noites quentes do verão, o céu estrelado e o som do mar, aliados ao ambiente do InterContinental Cascais-Estoril, compõem o cenário para o jantar romântico que ali vai decorrer a 17 de julho, entre as 19h00 e as 22h00.

A refeição, servida no jardim do hotel, começa com uma entrada fria, Tártaro de vieira e yuzu acompanhado de um Creme de topinambourg. Já nos pratos principais, a escolha do chefe de cozinha recai sobre o Pregado noisette com funcho e laranja seguido de Cordeiro no forno com aipo confit, legumes biológicos e jus de alecrim. E se, normalmente, se ouve falar em maçã do amor ou no fruto proibido, ali a sobremesa conta com a Maçã Proibida. A ementa será harmonizada com vinhos sugeridos pelo Sommelier do Hotel.

InterContinental Cascais-Estoril Avenida Marginal, 8023, Estoril Contactos: tel. 218 291 100; e-mail reception.estoril@ihg.com

Esta experiência gastronómica, com uma decoração a rigor e uma música ambiente, tem o valor de 85 euros, por pessoa, e está limitada a sete mesas. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 218 291 100 ou e-mail reception.estoril@ihg.com