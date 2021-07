O chefe de cozinha António Bóia assina no JNcQUOI Avenida uma ementa exclusiva, disponível apenas durante a “Semana Temática do Lingueirão”, que convida a descobrir diferentes formas de saborear este molusco com sabor a mar.

Como entrada ou petisco para degustar ao longo do dia, o chefe sugere Escabeche de lingueirão (26 euros) ou Lingueirão à Bulhão Pato (26 euros), dois pratos tipicamente portugueses, reinventados pela mão de António Bóia. Como pratos principais, as sugestões recaem sobre o tradicional Arroz de lingueirão (36 euros) ou a Açorda de lingueirão com ovas (36 euros).

O menu desenvolvido para a semana gastronómica pode ser degustado no JNcQUOI Avenida até dia 15 de julho, entre 12h00 e as 22h30, de segunda a sexta, e até às 15h30 ao sábado e domingo.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



