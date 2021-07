Três noites de reserva no hotel PortoBay Marquês valem um jantar no restaurante Il Basilico

O hotel PortoBay Marquês, com quatro estrelas, reabriu recentemente depois de meses encerrado devido à situação pandémica. Localizado na Avenida Duque de Palmela, mesmo ao virar da esquina com a Praça Marquês de Pombal e bem perto da Avenida da Liberdade, a unidade disponibiliza 67 quartos e suites.

A novidade desta reabertura passa pelo novo conceito gastronómico, o italiano Il Basilico, que substitui o anterior Trato32. Com acesso direto à rua Duque de Palmela, o restaurante mantém o foco na cozinha italiana, mas traz inovação, com um menu mais completo e diversificado.

créditos: Porto Bay

No Il Basilico em Lisboa, a cozinha é liderada pelo chefe João Espírito Santo, responsável pela gastronomia do grupo na capital. A carta é composta por diversas entradas, tais como, bruschettas, antipasti e saladas. Seguem-se risotos, pastas, pizzas, bem como, pratos principais típicos de carne e peixe e sobremesas.

Salada de polvo, batata salteada, pimentos, beringela e chouriço, risotto alla milanesa com tártaro de camarão selvagem, pizza covaccino e para terminar semifreddo alle mandorle são alguns dos pratos em destaque.

créditos: Porto Bay

Para assinalar esta reabertura, o hotel PortoBay Marquês preparou uma campanha especial que prevê a oferta de uma refeição no restaurante Il Basilico aos hóspedes com uma reserva mínima de três noites até 31 de agosto.

A refeição é composta por prato principal, entrada ou sobremesa. As bebidas não estão incluídas. As reservas devem ser realizadas no site do grupo hoteleiro, através do e-mail reservations@portobay.pt ou telefone 291 708 760. Os hóspedes devem referir o código IL BASILICO no momento da reserva para usufruírem do benefício.