Mixed Martial Rice, o restaurante de sabores tailandeses chegou a Benfica

Corria o ano de 2020 e em plena pandemia o país conheceu a história de Nuno Colaço, que largava o emprego na área do Marketing e fazia uma campanha de crowdfunding para poder abraçar um negócio que lhe permitisse prestar o apoio necessário à família, que passava um mau momento. Nuno conseguiu os fundos necessários e juntou à conveniência de ficar perto de casa, a possibilidade de trabalhar uma das suas paixões no bairro do seu coração. Assim nasceu o Mixed Martial Rice.

Inspirado na cozinha tailandesa, o Mixed Martial Rice traz a preocupação de pré-preparação dos ingredientes, para que todos os sabores estejam no seu pleno quando “tocam” no wok. Todos os ingredientes são comprados diariamente, dentro da freguesia e preparados para realçar os sabores e absorverem os temperos. O arroz é o único ingrediente preparado no dia antes, ficando em repouso como manda a tradição tailandesa.

Arroz frito thai com frango. créditos: Mixed Martial Rice

A Nuno Colaço, juntam-se dois cozinheiros nepaleses, que ajudam na preparação e conceção. Todos os pratos são feitos com três versões: frango, gambas ou veggie. Como é típico da cozinha tailandesa, usa-se pouco sal, recorrendo a outros temperos para realçar os sabores naturais dos ingredientes, como os molhos picantes caseiros, opcionais para quem é apreciador.

“O Mixed Martial Rice não nasceu nas melhores circunstâncias, mas foi pelas melhores razões e permite-me conciliar o apoio à minha família e a minha paixão pela cozinha. Gosto de ter rigor naquilo que faço e quem nos visitar, ou encomendar, terá a cozinha tailandesa confecionada como mandam as tradições locais, com ingredientes frescos e um toque pessoal, como qualquer cozinheiro deve ter”, sublinha Nuno Colaço.

“Todas as embalagens são recicláveis e microwave friendly, havendo uma grande preocupação na pegada ecológica no restaurante, nomeadamente a nível da operação e da gestão de recursos, de forma a haver o menor desperdício possível”, adianta a equipa do Mixed Martial Rice.

O restaurante está aberto de terça a domingo, no mercado de S. Domingos de Benfica. Não obstante dispor de algumas mesas, a operação concentra-se no take away e entregas ao domicílio, através da Glovo.