A esplanada do Provincia é uma extensão natural do espaço interior, oferecendo um ambiente descontraído e urbano que se adapta a diferentes situações, desde um jantar romântico a um rápido almoço de trabalho.

Durante a semana, o Provincia tem agora quatro sugestões de almoço fixas, que mudam quinzenalmente de acordo com os produtos da época que chegam da horta biológica do grupo, situada em Oeiras, bem como dos produtores portugueses com quem trabalham.

Com o objetivo de oferecer pratos rápidos, haverá sempre uma pizza, uma massa ou risotto, uma salada e um prato de grelha. Na primeira semana de julho a escolha faz-se entre Pizza de presunto de Parma e figos (10 euros), Spaghetti pomodoro e burrata (10 euros), Salada de espelta e gambas (9 euros) e Frango grelhado com panzanella e batatas assadas (9 euros).

Por um acréscimo de 3 euros, todas as sugestões de almoço podem ser complementadas com uma bebida (limonada, chá frio da casa, copo de vinho Arrisca, cerveja, prosecco da casa ou água Luso) e café.

Restaurante Provincia Avenida da República, nº 48B, Lisboa Contactos: tel. 210 999 604

O Provincia está aberto de segunda-feira a sábado com horário ininterrupto das 12h00 às 22h30 (horário adaptado em virtude das mais recentes limitações, mas o restaurante deverá voltar a operar todos os dias de semana assim que possível).