No âmbito do Palmela Wine Jazz, tem lugar uma feira de vinhos a 10 e 11 de julho (das 14h00 às 20h00), com mostra e venda de néctares de 12 adegas da região, estando programado várias promoções e ofertas em horários específicos.

As provas de vinhos estarão disponíveis apenas num balcão central dinamizado pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, onde será possível provar vinhos das adegas participantes: Adega Camolas, Adega de Palmela, ASL Tomé, Casa Agrícola Horácio Simões, Casa Ermelinda Freitas, Damasceno Wines, Fernão Pó Adega, Filipe Palhoça Vinhos, Herança Sanheiro, Herdade Canal Caveira, Herdade de Pegos Claros e Quinta de Alcube.

Os horários de apresentação de cada uma das casas produtoras, assim como o alinhamento musical dos concertos, podem ser consultados aqui.

Ainda no que toca aos momentos musicais, estes decorrem no anfiteatro do Parque, ao ar livre, "sendo os espetáculos de lotação limitada, mediante levantamento prévio dos bilhetes no próprio dia e no local do concerto, a partir das 14h00", informa a organização do Festival, a Câmara Municipal de Palmela com a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal.

Os concertos são gratuitos, não sendo possível realizar reservas prévias.

O Palmela Wine Jazz conta ainda com uma atividade às 17h00 de sábado, “Antes do Jazz”, promovida pela Biotrails, com inscrições até 8 de julho.