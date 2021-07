Bar de espumantes e ostras, um luxo que a Bairrada leva ao “Essência do Vinho - Porto / Edição de Verão”

No Bar Espumantes Bairrada & Ostraveiro, os visitantes do “Essência do Vinho – Porto / Edição de Verão” vão encontrar uma variedade de espumantes da região, em dois segmentos distintos de preço e com o cunho de certificação DOC Bairrada. Espumantes disponíveis a copo (2 ou 3 euros) ou à garrafa (10 ou 20 euros), a solo, ou com a possibilidade de serem harmonizados com as ostras da ria de Aveiro, numa parceria com a Ostraveiro.

A entrada para o "Essência do Vinho – Porto/Edição de Verão" é gratuita, sendo, contudo, obrigatória a aquisição de um copo de provas Riedel, no valor de 5 euros, onde estão incluídas duas degustações de vinhos.

créditos: 2016

O local eleito para o evento não foi ao acaso: destacam-se o facto de ser um dos lugares mais românticos da cidade Invicta e de ser ao ar livre, permitindo a degustação de forma mais segura, tendo em conta as condicionantes da pandemia. “Apesar de o evento acontecer ao ar livre, há restrições de lotação e cumprimento obrigatório das diretrizes de segurança e higiene da Direção-Geral da Saúde. A entrada no recinto faz-se após a realização, no local, de um teste à COVID-19 (4 euros), ou mediante a apresentação de Certificado Digital COVID, comprovativo de teste PCR negativo realizado nas últimas 72 horas ou comprovativo de teste rápido antigénio realizado nas últimas 48 horas”, informa a organização.

Esta é uma das ações que a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) tem prevista para assinalar as três décadas de Denominação de Origem Controlada deste que é o produtor bandeira da região. Há 30 anos era atribuída a primeira DOC para vinhos espumantes em Portugal, uma honra que coube à Bairrada, região que desde 1890 se dedica com sabedoria e êxito à produção de vinhos espumantes. Não é por acaso que a Bairrada é a maior produtora de espumantes em Portugal.