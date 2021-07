Entre cozinheiros mais jovens e estrelas Michelin, internacionais e nacionais, são mais de 30 os chefes que vão cozinhar em altitude com os produtos que a Guarda tem para oferecer. Um cartas que reúne as estrelas nacionais duas presenças além-fronteiras, com a participação no Altitudo de Arcangelo Tinari, do estrelado Villa Maiella, em Abruzzo, Itália. Arcangelo vai cozinhar um prato de sabores bem italianos, Pallota, Cacio e Ovo.

Também confirmado no festival que decorre a 3 e 4 de julho está o uruguaio Matías Perdomo, um dos mais aclamados chefes da cena gastronómica milanesa (Contraste, Milão, uma estrela Michelin), que decidiu enveredar pela street food argentina com um projeto de empanadas.

O Altitudo vai contar com pesos pesados da gastronomia portuguesa e serão quatro os chefes de restaurantes premiados com estrelas Michelin presentes no centro da Guarda: Tiago Bonito (Largo do Paço, uma estrela Michelin), Ricardo Costa (The Yeatman, duas estrelas Michelin), Pedro Lemos (Pedro Lemos, uma estrela Michelin) e António Loureiro (A Cozinha, uma estrela Michelin).

Braço direito do chefe de cozinha José Avillez no duplamente estrelado Belcanto, também David Jesus estará presente na primeira edição da iniciativa beirã. Em parceria com a sua companheira Sandra Freitas, a dupla apresentará na Guarda o seu projeto The Millstone Sourdough, uma padaria artesanal virtual lançada em plena pandemia que em breve terá morada física em Lisboa.

Mas esta não será a única dupla presente no programa do Altitudo. No total, serão seis os pares que unirão forças criativas para conquistar o estômago de todos os visitantes. De destacar a presença de Francesco Ogliari e Marisa Tiago (do afamado Tua Madre, em Évora), dos jovens Leonor Godinho e Pedro Oliveira, ou de Pedro Abril e Zé Paulo Rocha, membros do coletivo New Kids on the Block.

Produtos locais

O Altitudo é também uma montra dos produtos locais. Entre os pratos criados pelos chefes estão várias propostas com a carne da região, como a Sandes de Vaca Velha e Queijo da Serra, do chefe Ricardo Costa, o Hot Dog de Cabrito Assado, proposta de Hugo Brito, ou os Croquetes de Vaca Jarmelista à moda de Lafões com Ketchup de Cereja do Fundão (Napoleão Valente).

No menu não faltam também opções de peixe - como é o caso da Truta, Puré de Cherovia Assada e Molho de Escabeche, um prato criado pelo chefe Mateus Freire inspirado nos produtos da sua terra natal, a Covilhã – e vegetarianas.

Para finalizar a refeição, não faltam opções como o Brownie, Grand Marnier, crème de mascarpone e cerejas (6 euros), da chefe Natalie Castro, ou a sobremesa luso-brasileira de Angélica Salvador: Queijo da Serra, Goiaba e Mel da Guarda.

Restaurantes locais dizem “presente” no Altitudo

Paralelamente ao evento, e com o intuito de dinamizar a restauração local numa altura em que este é um dos sectores mais afetados pela pandemia, haverá também uma campanha que envolve alguns dos restaurantes da cidade. Entre os dias 1 e 4 de julho, os restaurantes irão incluir no seu menu habitual um prato Altitudo.

Os restaurantes aderentes à iniciativa são: O Tacho, Belo Horizonte, Desigual, Aliança, Solar de Beira, Ferrinho, Nobre – Vinhos e Tal, Petiscos e Mordiscos, Marisqueira O Caçador, Sardinha, A Mexicana, Aquarius, Colmeia, O Galego, Bola de Prata, Portas do Sol e O Convívio.

O Altitudo decorre entre as 13h00 e as 21h30, a 3 de julho, e das 13h00 às 21h00, a 4 de julho. A entrada no recinto, na Praça Luís Camões, é gratuita. Os pratos orçam entre os 6 e os 8 euros.

“O evento é ao ar livre e o espaço foi pensado tendo em conta todas as regras de segurança em vigor e em parceria com as mais diversas entidades, com a C.M. Guarda, a Proteção Civil, os Bombeiros e a DGS. Nesse sentido, o número de visitantes nunca ultrapassará os 400 em permanência (capacidade máxima), para que todos possam desfrutar do evento em segurança”, sublinham as entidades organizadoras, uma parceria entre a Amuse Bouche e a C.M. Guarda, com o apoio do Turismo do Centro.

Esta é uma iniciativa Arrebita Portugal, Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia em 2020 e o único festival gastronómico já realizado em contexto de pandemia.