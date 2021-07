“Este é um menu que permite uma maior liberdade criativa, ainda que haja uma grande inspiração na cozinha tradicional, principalmente nos pratos principais. Procurámos trabalhar combinações aparentemente óbvias, mas que aqui tentamos elevar a um patamar diferente em termos de complexidade”, explica Sá Pessoa

A renovação começa logo nos amuse bouches, onde se destacam novas propostas como a Tapioca de beterraba com pickle de couve roxa e queijo da ilha, servida num azulejo Viúva Lamego, o Porco piripiri (pele de porco insuflada, maionese de mel e malagueta e aparas de porco), a Cavala, dashi e pickle de cogumelos ou a Feijoada de lulas.

Nas entradas, a Caldeirada de peixe e marisco ganha uma nova e mais ligeira versão, com um caldo clarificado com gamba da costa, percebes e lingueirão. Logo de seguida é a vez de mais um novo prato: o Carabineiro, aqui acompanhado por açorda, pickles de algas, alcaparras e anchovas.

Mantendo a filosofia de trabalhar com peixes menos conhecidos do grande público, o chef elegeu a Veja dos Açores para o primeiro prato principal do menu: Veja dos Açores, favas, linguiça de porco alentejano. A terminar as propostas salgadas, mais uma novidade, o Peixe-galo, amêijoas e espargos brancos.

No capítulo das sobremesas, Henrique Sá Pessoa contou com o contributo do chef pasteleiro Mauricio Roesel para criar uma versão 2.0 da já icónica sobremesa Mar e Citrinos, que aparece com uma nova roupagem e melhorada no que ao equilíbrio e às texturas diz respeito.

O menu “Costa a Costa” orça os 145 euros e pode incluir harmonização vínica por um acréscimo de 80 euros - os mesmos valores se aplicam ao menu “Alma”, que reúne alguns dos maiores clássicos do chef e que também contou com algumas mudanças. Igualmente disponível, tanto ao almoço como ao jantar, estão as opções a la carte, que incluem agora alguns dos novos pratos presentes nos menus de degustação

A reserva deve fazer-se com a maior antecipação possível através do site do restaurante ou do número de telefone 21 347 0650.