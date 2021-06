“Nikkei at Jacarandá Lounge & Club” é a nova sugestão deste espaço de restauração e animação situado no topo do Savoy Palace, na capital madeirense. A iniciativa apresentará um menu especial aos jantares, que combina técnicas japonesas e influências de cozinhas do mundo, disponível de quarta a domingo, até 31 de outubro.

O lançamento deste novo projeto do chefe de cozinha Miguel Bértolo, que irá desempenhar o papel de consultor ao lado do chefe Carlos Gonçalves, terá lugar a 1 de julho e contará com a atuação do DJ Mário Rey.

Miguel Bértolo marcará presença neste dia no qual apresenta a sua interpretação da experiência que teve no Japão, combinada com produtos regionais como o pargo, atum, bodião, caramujos e charuteiro. O menu será composto por Shirumono (Miso Shiru e chicharro em tempura), acompanhado por Quinta dos Carvalhais, encruzado; Sakizuke (Sunomono de camarão e tempura de enoki com amêndoas), para saborear com um Adegamãe Blanc de Blancs, Chardonnay e Arinto; e um Sashimi (New style sashimi de bodião trufado e molho ponzu), servido com Borges Sercial 10 anos. Termina com um Sousakuzushi (estilo criativo) a acompanhar com Rocim Rosé, Touriga Nacional. Por fim, a refeição finaliza com um Abacaxi marinado com pimenta Sichuan, sorvete de yuzu e telha de sésamo, que acompanha com Hinata Cocktail. O menu deste dia será fixo (inclui bebidas) e estará acessível por 55 euros por pessoa.

A partir de 2 de julho, estará disponível o menu à la carte, acompanhado por uma carta de vinhos inspirada na cozinha asiática e por uma carta de cocktails.

O Ushio-jiru de caramujo e polvo e o Miso e chicharro em tempura são as sugestões de entrada. Seguem-se diversas propostas de Shirumono como o Chawan mushi de camarão e lapas, o Sunomono de camarão e tempura de enoki com amêndoas e as Gyosas de novilho em creme de soja. O New style sashimi de bodião trufado e molho ponzu e o New style sashimi de atum zuke em azeite de chalotas também fazem parte desta carta, assim como 12 peças de Edomaezushi (estilo Tóquio) e as 12 peças Sousakuzushi (estilo criativo). Na hora da sobremesa, as escolhas fazem-se entre o Bolo quente de chá verde e sorvete de manga ou a Sopa de líchias e água de rosas, texturas de morango e streusel de miso fermentado, entre outras.

Além do menu à la carte, os clientes poderão também criar o seu próprio menu de degustação entre três e cinco pratos. Um DJ irá animar a noite, duas vezes por semana, à sexta e ao sábado (com exceção da primeira semana que será quinta, sexta e sábado).

O deck exterior deste espaço, que conta com vista para o horizonte do Funchal, será o palco principal destes jantares, com possibilidade de serem também realizados no interior do Jacarandá Lounge & Club.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 930 481 291 ou e-mail hostess.palace@savoysignature.com