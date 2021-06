O Largo do Paço, restaurante distinguido com uma estrela Michelin, preparou uma experiência gastronómica com assinatura do chefe de cozinha Tiago Bonito. Desta forma, durante o verão, em quatro sextas-feiras (2 de julho, 6 e 20 de agosto e 3 de setembro), sempre com um menu diferente criado especialmente para a ocasião, o jantar na Casa da Calçada será servido ao ar livre, ao som de música ao vivo.

créditos: Largo do Paço

Os jantares “À Luz das Estrelas” têm início pelas 19h30, com um welcome-drink, ao que se segue a refeição preparada pelo chefe, que será composta por uma entrada, um prato de peixe, um prato de carne e uma sobremesa, todos harmonizados pelo sommelier David Teixeira, com vinhos da Calçada Wines. Com um valor de 110,00 euros por pessoa, é possível efetuar reserva mediante o pagamento de 50% do valor total, estando esta apenas sujeita a disponibilidade. Cada jantar terá uma capacidade máxima de 30 lugares, pelo que é aconselhada a reserva antecipada.

Largo do Paço Casa da Calçada, nº 6, Amarante Horário: de terça-feira a sábado ao jantar Contactos: tel. 255 410 830; e-mail reservas@casadacalcada.com

“Nestas noites especiais queremos juntar o que de melhor a Casa da Calçada tem para oferecer, desde a gastronomia do chef Tiago Bonito, ao nosso serviço de excelência e, claro, o cenário incrível das noites de verão de Amarante, o que, tudo junto, promete uma experiência inesquecível, e a repetir. Este já é o segundo ano dos jantares ‘À Luz das Estrelas’ na Casa da Calçada, o que reflete o sucesso obtido no ano passado, e por isso este ano considerámos mais uma data, no total de quatro jantares.” afirma Manuel de Meireles Leite, diretor-geral da Casa da Calçada.