Nascido no Funchal, na ilha da Madeira, desde cedo André Sá Correia tornou-se um apreciador de gastronomia. Após os estudos na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, André viajou para Roma onde, no Rome Cavalieri Hilton Waldorf Astoria Collection, estreitou a sua relação com os produtos frescos e a sua sazonalidade. Já em Portugal, o funchalense veio a trabalhar com o chefe de cozinha Cyril Devilliers no The Oitavos.

De seguida, André Sá rumou a Macau onde desempenhou atividade, entre outros, no restaurante T for Tapas, ou no Hotel Studio City, em que integrou a equipa de Alain Ducasse no jantar de gala de abertura deste espaço. Ainda em Macau participou na abertura do The Apron Oyster Bar & Grill no Galaxy Entertainment, um dos maiores hotéis do mundo. Depois de uma viagem pelo mundo, André rumou à Austrália em 2017. Aí, o chefe de cozinha dedicou-se à enogastronomia, visitando vários produtores de vinho e de carnes.

créditos: Restaurante-bar Latina Grill

Em 2020, aos 38 anos, o chefe André Sá Correia regressou a Portugal para liderar a equipa do Latina Grill, que junta as carnes - grelhadas com carvão ecológico – a um ambiente descontraído, em que a música é um elemento sempre presente. Com DJ diariamente, de terça a domingo, e música ao vivo uma vez por mês, os sons da bossa nova e do jazz vão acompanhar na perfeição as sugestões da carta.

Quanto à proposta gastronómica do Latina Grill, é certo encontrar cortes de carnes uma seleção de raças e países como a Umi do Uruguai, a Wagyu da Austrália, a Kobe do Japão, a Black Angus dos Estados Unidos da América (30 dias de maturação), a Turina nacional (40 dias de maturação), e a Rubia Gallega (50 dias de maturação), todas com marmoreados distintos e texturas.

créditos: Restaurante-bar Latina Grill

Relativamente aos cortes, os mais premium estão à disposição dos entusiastas deste produto. Entrecôte, tomahawk, rib eye, filet, chuleton, e ainda cortes como vazia ou picanha, não esquecendo a espetada do lombo, entre outros. A carta apresenta a opção dos cortes à medida, em que o cliente pode escolher a peso a carne da sua preferência. Ainda nos destaques da carta, referência para a carne de vaca e de porco-preto, bem como algumas opções do mar, como o camarão tigre, o “Tigrão” e o bacalhau.

créditos: Restaurante-bar Latina Grill

Nos acompanhamentos, a predominância vai para os produtos sazonais portugueses. Nos temperos, das entradas às sobremesas, passando pelas guarnições, são claras as influências das viagens do chefe, e dos sabores do mundo que percorreu ao longo dos anos, com grande propensão para os sabores asiáticos, que ali utiliza. Além das inúmeras propostas de carnes, o Latina Grill destaca o Prego do Chef, petisco típico da Madeira, ideal para terminar a refeição, e por isso incluído na carta de sobremesas.

Restaurante-bar Latina Grill Estrada da Malveira da Serra, n° 261, Cascais Contactos: tel. 214 870 116; e-mail: geral@latinagrill.pt

Aberto de terça-feira a domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 22h30, (e com serviço de bar até às 2h00 logo que seja possível), o Latina Grill conta com 60 lugares no interior e uma esplanada com capacidade para 20 pessoas, o restaurante dispõe de estacionamento privativo e serviço de valet parking.