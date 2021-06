No hotel The Yeatman, o São João faz-se sob as estrelas e com vista deslumbrante sobre o Porto

No Restaurante Gastronómico, premiado com duas estrelas Michelin, a data serve de pretexto a conhecer o espaço renovado para a reabertura, com uma nova decoração e uma nova carta. Como é habitual, o chefe de cozinha Ricardo Costa assinala a data com uns apontamentos dedicados aos sabores típicos da quadra, como o prato de Sardinhas & Tomate “Nitro”.

A experiência é acompanhada por uma seleção de vinhos, especialmente sugerida para a ocasião festiva pela Diretora de Vinhos, Elisabete Fernandes. O menu de São João no restaurante gastronómico tem o custo de 220 euros por pessoa, não incluindo a seleção de vinhos.

A segunda sugestão estende-se pelas salas de eventos. O menu, também desenhado por Ricardo Costa, encontra na vista panorâmica o complemento. No cocktail, encontram-se opções como Ostras, jalapeños e maçã e o tradicional Pastel de bacalhau e queijo da serra ou o já famoso Frango piripiri do Chefe Ricardo Costa. Nos pratos, destacam-se o Pregado selvagem, com variação de cebolinhas e folhas do campo e o exótico Cordeiro de leite, com abacate, chili e tandoori. Nas sobremesas, imperam os produtos da estação como o Ananás dos Açores grelhado e brioche caramelizado e Cerejas ao natural.

créditos: The Yeatman

Os vinhos acompanham os sabores da tradição, com uma seleção também desenhada pela responsável vínica. Esta experiência tem o custo de 170 euros por pessoa, já com vinhos incluídos. As crianças até aos quatro anos são convidadas do hotel e dos cinco aos 12 anos têm uma redução de 50%.

Para quem pretenda aproveitar o fim de semana do santo padroeiro da cidade, o hotel criou ainda um programa de alojamento. Válido apenas na noite de 23 de junho, inclui uma noite de alojamento em quarto Superior, Superior Deluxe ou Suite Deluxe, pequeno-almoço e o Jantar de São João, com vinhos incluídos servido nas salas de eventos.

O hotel disponibiliza check-out tardio até às 14h00 ou até às 16h00 mediante disponibilidade e reconfirmação no ato do check-in. Até lá, os clientes podem desfrutar do acesso às piscinas, exterior e interior e usufruir de 20% de redução nos tratamentos no Spa Vinothérapie® Caudalie no The Yeatman.

Os amantes de vinho, poderão ainda aproveitar o voucher de 10% a deduzir em compras superiores a 35 euros na loja do hotel, com acesso a mais de 1300 referências de vinhos, entre os quais uma das mais completas coleções de vinhos portugueses.

O programa de alojamento está disponível a partir de 665 euros para a noite de São João (23 de junho), em ocupação dupla, incluindo o jantar com vinhos incluídos para duas pessoas nas salas de eventos.

Os lugares são limitados e a pré-reserva é obrigatória, por e-mail (events@theyeatman.com), telefone 220 133 106 ou 220 133 100, ou online.