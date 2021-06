O Bar Paradiso – Tiki & Co do Lisbon Marriott Hotel, um bar ao ar livre, situado no jardim repleto de palmeiras a poucos metros da piscina, é o espaço perfeito para desfrutar de um almoço descontraído ou para estar com amigos em ambiente acolhedor e mais intimista nos dias de calor.

Durante o dia, de segunda-feira a domingo, das 11h até às 20h00, o Paradiso é um bar convidativo que oferece muitas opções desde bebidas tropicais, sumos naturais, cocktails com ou sem alcool, mocktails e refeições ligeiras como snacks (nachos com guacamole, queijo cheddar; calamares com maionese de lima; asitas de frango; gambas salteadas; falafel com molho de iogurte, menta e alho), sanduiches ; hamburgueres (hamburguer folhado com alheira, sultanas, cebola e coentros, ovo escalfado, espinafres, alho e molho de mostarda; hamburguer Marriott com bacon, queijo cheddar, alface, tomate, cebola e batatas frita; hamburguer de quinoa e beterraba com batatas).

Um dos destaques do Bar são as cores de verão que evoca um clima de descontração dos momentos felizes da vida, proporcionando uma experiência única e relaxante para as tardes de verão.

Para quem não quer enfrentar o trânsito e a multidão para ir à praia , nada melhor que uma piscina e espreguiçadeira do Lisbon Marriott Hotel para desfrutar do sol e banhos em plena segurança.