Super tábuas de marisco celebram a reabertura da marisqueira Cais do Mar

A marisqueira e cervejaria Cais ao Mar reabriu no passado no início de junho numa nova morada, em Albufeira, tendo deixado a zona de Santa Eulália para se instalar na Rua Almeida Garret, n.º 27, onde outrora foi famosa a marisqueira Delícias do Mar, inaugurada em 1987. Não foi, por isso, ao acaso que o empresário e chefe mariscador César Lourenço elegeu este como local para esta nova partida.

Com 64 lugares sentados e a funcionar de terça-feira a Domingo – por agora, só das 17h00 às 22h30, para jantares in loco e em regime de take away –, o Cais ao Mar tem uma vasta oferta de mariscos, que em comum têm uma confeção “ao natural”, sem truques, nem artimanhas.

créditos: Cais do Mar

Da carta fazem parte entradas, sopa, carnes, peixes, mariscos e sobremesas. No que toca aos mariscos, destaque para as tábuas, intituladas de “Ondas de Marisco” – em vários tamanhos, em função do número de pessoas: “Super Nova” (2/3), “Super Nova Elite” (4/5) e “Super Mega Elite” (8/9) –; para a diversidade de camarão, na origem, tamanho e modo de confeção; sapateira e santola; lagosta e lavagante; ostras; percebes e outros tantos.

créditos: Cais do Mar

Nota para os arrozes, de marisco, de lavagante ou de lagosta, assim como a cataplana de marisco. Há quatro opções de peixe – Prego de atum no caco, Bife de atum, Pica-pau de atum e Hambúrguer de peixe – e de carne – Prego do lombo, Bife do lombo grelhado, Bife Cais ao Mar e Pica-pau do lombo. Voltando ao início, há queijo seco e presunto pata negra 5 Jotas para começar e, para terminar, nas sobremesas, Bolo de chocolate e Cais final, que inclui uma seleção de doces, entre eles alguns típicos do Algarve.

À chegada. o cliente e brindado com uma esplanada, onde pode aguardar pela sua vez e ir degustando uma entrada, uma cerveja ou um copo de vinho – de uma carta que aposta em produtores de nomeada, mas também em pequenos produtores, de norte a sul do país.

créditos: Cais do Mar

Ao entrar, tem uma primeira sala, com amplas janelas para os dois espaços exteriores, e, depois uma segunda, num compromisso perfeito entre espaço indoor e outdoor. Tem capacidade para 50 pessoas sentadas. O preço médio por pessoa ronda os 40 euros.

Cais do Mar Rua Almeida Garret, nº 27, Albufeira Contactos: tel. 289 508 838

Depois de outras atividades, César Lourenço encontrou no marisco a sua grande paixão, dedicando-se a ela de forma afincada há uma mão-cheia de anos. Começou por dar uma ajuda na marisqueira Pesqueiro 25, em São Martinho do Porto, e rapidamente percebeu que seria esse o seu caminho, abrindo, um ano depois, o Pesqueiro 25, em Lisboa, já como um dos sócios, entre vários. Seguiu-se uma sociedade a dois no Cais ao Mar, em Lisboa, e, em 2019, a abertura do Cais ao Mar, no Algarve. César Lourenço tem agora uma visão mais abrangente deste negócio, com experiência marisqueira de fio a pavio: do mar à mesa. Uma confiança que o levou a abrir este “novo” Cais ao Mar a solo.