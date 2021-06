Henrique Sá Pessoa de volta ao Time Out Market com novo menu executivo

“O corner mantém-se como uma forma de divulgar alguns dos meus pratos clássicos que tive nos meus restaurantes ao longo dos anos. São pratos que me representam de alguma forma pois têm uma forte matriz portuguesa, mas não são totalmente tradicionais, têm sempre um toque de inovação e influências de outras culturas”, explica Sá Pessoa.

Disponível de segunda a sexta-feira, das 11h00 às 15h30, o menu executivo, custa 15 euros e inclui uma opção de prato principal, uma bebida à escolha (água, refrigerante, cerveja ou vinho a copo) e uma sobremesa: o bolo de banana e caramelo com gelado de especiarias.

Bife à Portuguesa. créditos: Amuse Bouche

Nos pratos principais, são seis as opções disponíveis, entre sugestões de carne, peixe e vegetariana. Além do leitão confitado, fazem parte do menu executivo clássicos de Sá Pessoa como Couscous com requeijão de Seia e cenouras glaceadas, Ovo a 64º com puré de batata trufado, presunto e espargos verdes, Bacalhau batoteiro com espinafres e cenoura, Bifana de Leitão crocante P’King e Bochechas de porco preto com puré de batata e couve lombarda.

Para todos os que preferem escolher à carta, há sugestões como saladas e sandes, para uma refeição leve. Como resistir a uma Saladinha de polvo com tomate e coentros (10,50 euros), um Tártaro de robalo, abacate, manga e ovas de salmão (11,50 euros) ou um Prego de novilho maturado Black Angus com queijo da Serra (13,50 euros)?

O corner de Henrique Sá Pessoa no Mercado Time Out está aberto todos os dias da semana, das 10h00 às 22h00.