Anualmente, a Cereja do Fundão dá o mote a um conjunto de iniciativas de carácter local e nacional em torno do fruto que dinamiza a economia daquele concelho beirão.

A decorrer até 30 de junho, o Festival Gastronómico “Fundão, Aqui Come-se Bem – Sabores da Cereja” reúne diversas propostas de restaurantes e pastelarias da região, que dedicam menus e doçaria a este fruto. Nestas jornadas gastronómicas são apresentados, entre outros, pratos como Gambas flamejadas com cereja, Bacalhau com crosta de cereja e broa, Peito de pato com cerejas salteadas e em sobremesas como a Tigelada de cereja ou o Arroz doce de cereja.

Também em Lisboa e no Porto a Cereja do Fundão ganha destaque, com a realização de mais uma edição da Rota Gastronómica da Cereja do Fundão, que decorre de 18 de junho a 4 de julho em restaurantes, que irão apresentar nos seus menus pratos originais inspirados naquele fruto beirão.

Este ano, a Rota conta com a confirmação, até ao momento, dos restaurantes lisboetas Tasca da Esquina, (chefe de cozinha Vítor Sobral), Loco, (chefe de cozinha Alexandre Silva), Ibo (chefe de cozinha João Pedro Pedrosa), O Frade (chefe de cozinha Carlos Afonso), Kanazawa (chefe de cozinha Paulo Morais), Sala de Corte (chefe de cozinha Luís Gaspar), e The Oitavos (chefe de cozinha Cyril Devilliers) na zona de Lisboa.

No Porto, participam na iniciativa os restaurantes Euskalduna e Semea do chefe de cozinha Vasco Coelho Santos e restaurante Almeja (chefe de cozinha João Cura).

Em ano de distanciamento, a Festa da Cereja, realizada entre 11 e 13 de junho, chega mais perto de todos em formato online, disponível na página de facebook do Município do Fundão – e com atividades para toda a família: concertos, live cookings, teatro e animação para crianças, são as propostas da Câmara Municipal do Fundão, organizadora do evento.

Em estreia este ano está a plataforma online de venda de cereja, e de outros produtos do concelho. Na mesma é possível adquirir para além das cerejas, licores, doces, chás, infusões, entre outros produtos locais. É também através deste site que está disponível o “Apadrinhamento de Cerejeiras do Fundão” que este ano é oferecido a todos os bebés que nasçam em Portugal no mês de junho, mediante inscrição. Mas este gesto pode ser realizado por todos. Mediante o pagamento de 20 euros, os interessados nesta ação de regeneração de um património nacional, podem apadrinhar uma cerejeira, colher os seus frutos, e ainda receber de oferta 2 kg de cerejas do Fundão.

Ainda tendo como mote a cereja, o Fundão, enquanto destino turístico, propõe nesta altura diversas atividades e experiências a quem o concelho: há talks and walks, voos de balão, passeios de tuk tuk, apanhas de cereja entre outros programas turísticos promovidos pelo município.

Tal como em anos anteriores, a Câmara do Fundão desenvolve parcerias com marcas do setor alimentar, como é o caso da Santini e da Vitacress. Os conhecidos gelados artesanais voltam a ter disponível este mês o sabor Cereja do Fundão.

A celebrar mais uma Campanha da Cereja do Fundão, a Câmara Municipal lançou um livro de receitas de cereja, “Cereja do Fundão à mesa”, uma compilação de receitas confecionadas em diversas iniciativas da Escola Profissional do Fundão ao longo dos últimos anos.

“Estas iniciativas pretendem divulgar o produto de excelência que mais dinamiza economicamente a nossa região, e que promove o Fundão dentro e fora do país. Estas atividades ligadas ao turismo e à gastronomia, inspiradas na cereja, têm trazido, ano após ano, uma maior valorização de um produto já tão reconhecido pela sua qualidade. A Campanha da Cereja do Fundão vem anualmente reforçar o valor da Cereja do Fundão, e ajudar a promover a inovação e a sustentabilidade dos setores agrícola e turístico da nossa região.” refere Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão.