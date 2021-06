Em julho de 2020, o chefe de cozinha Gordon Ramsay fez notícia em Portugal ao visitar o nosso país e apreciar a cozinha de alguns restaurantes da vila de Ericeira, como aqui destacámos. O homem que acumula estrelas Michelin nos seus restaurantes em diferentes países, estava em Portugal a preparar um dos episódios da terceira temporada da série “Gordon Ramsay: Uncharted”, na sua aventura à volta do mundo, enquanto procura algumas das culturas e receitas locais menos conhecidas.

Com estreia marcada para 15 de outubro, “Gordon Ramsay: Uncharted”, explora a paisagem do nosso país, na costa da Nazaré, onde a simplicidade se reflete na qualidade da gastronomia. O chefe de cozinha que geriu o seu primeiro restaurante em 1993, vai passar por várias aventuras, desde correr atrás de porcos pretos numa quinta para os alimentar, conhecer vinhas com características únicas no planeta, enfrentar ondas gigantes junto à costa rochosa para encontrar os melhores crustáceos, ou até navegar no mar picado em busca das melhores sardinhas. No meio de tudo isso, Gordon Ramsay terá de se preparar para cozinhar ao lado do chefe de cozinha português, Kiko Martins.

créditos: National Geographic/Justin Mandel

Nesta temporada, Gordon Ramsay parte à aventura e a experimentar fazer mergulho, pescar, e até saltar de helicópteros, com o objetivo de preparar as melhores receitas com os ingredientes mais frescos. Para além de Portugal, a terceira temporada de “Gordon Ramsay: Uncharted” passa pela Croácia, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, México e Porto Rico.

Gordon Ramsay viu a sua carreira profissional de futebolista travada por uma lesão ainda na juventude. Contudo, a palavra revés já não entrava na época no dicionário de Ramsay que encontrou na cozinha a fórmula para o sucesso. Uma ascensão meteórica no mundo da gastronomia e êxito mediático que acelerou a par com o envolvimento de Gordon na atividade física e promoção de bons hábitos alimentares.

créditos: National Geographic/Justin Mandel

Gordon Ramsay, fiel discípulo de “monstros” da cozinha como o irrascível Marco Pierre White ou o génio Joël Robuchon, investiu ainda jovem num curso de gestão hoteleira. O talento natural para a arte da culinária levou-o a aprender com os mais influentes chefes mundiais, como Albert Roux e Marco Pierre White, em Inglaterra, e Guy Savoy e Joël Robuchon, em França.

Em 1993, tornou-se chefe do Aubergine, em Londres, restaurante que depressa conquistou 2 estrelas Michelin. Em 1998, com 31 anos, abriu um restaurante próprio, dando-lhe o seu nome.

Em 2006, foi condecorado com a Order of the British Empire, atribuída pela Rainha Isabel II, pelo serviço prestado à indústria culinária.

Gordon Ramsay é protagonista de vários programas televisivos, entre eles "Hell´s Kitchen", "MasterChef", “Gordon Ramsey: Uncharted”, programa envolto em polémica devido a uma caçada do chefe de cozinha.