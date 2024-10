Dua Lipa tornou-se viral nas redes sociais com uma receita de uma bebida inusitada, envolvendo Coca-Cola... pickles e jalapeños.

A cantora partilhou um vídeo na sua conta de TikTok onde mostra a mistura e dá a provar a amigos, num restaurante.

Gordon Ramsay replicou a receita, provou-a e filmou tudo. No vídeo que publicou também no TikTok, o chef abre uma lata de Coca-Cola Zero e despeja para um copo, adicionando um pouco do sumo de jalapeños em conserva.

De seguida, junta sumo de pickles, assim como um pouco de ambos os ingredientes às rodelas. No final, acaba de encher o copo com a Coca-Cola e prova.

Veja a hilariante reação do chef no vídeo, assim como a receita original de Dua Lipa.