Gordon Ramsay surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma série e adoráveis imagens da família, onde aparece com a mulher, Tana, e os dois filhos mais novos, Oscar, de quatro anos, e Jesse, de um.

As partilhas foram feitas nas stories, no domingo, e já não se encontram disponíveis na rede social. No entanto, o Daily Mail divulgou-as.

De recordar que além de Oscar e Jesse, Gordon Ramsay e Tana são ainda pais de Megan, dos gémeos Jack e Holly e de Matilda.

