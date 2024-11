Gordon Ramsay está de parabéns esta sexta-feira, 8 de novembro, dia em que celebra 58 anos de idade. Mas não é só o chef que celebra o seu aniversário neste dia, também a sua filha Matilda nasceu no dia 8 de novembro.

Para comemorar a data, o chef partilhou um vídeo hilariante de ambos na sua conta de Instagram.

"Parabéns a esta senhora linda. Partilhar o nosso aniversário juntos é uma felicidade absoluta. Amo-te tanto.", escreveu Ramsay na publicação.

No vídeo partilhado vê-se o chef e a filha a seguraram dois batedores de varas e a dançar ao som de 'Bibbidi-Bobbidi-Boo', do filme de animação 'Cinderela', a meio do vídeo dão um salto e surgem com roupa de gala ao som de uma música de rap. O vídeo foi originalmente publicado na conta de TikTok de Matilda.

