Restaurante JNcQUOI Avenida celebra semana do bacalhau numa homenagem à cozinha portuguesa

O chefe de cozinha António Bóia escolheu um menu especial com alguns dos mais icónicos pratos de Bacalhau, com o seu twist, e alguns pratos de autor.

Contas feitas, a carta inspirada no “fiel amigo” da cozinha nacional apresenta nove opções, das entradas aos pratos principais, com preços que variam entre os 13 e os 36 euros. Para começar, António Bóia sugere um Carpaccio de bacalhau seco com azeite virgem (18 euros), uma refrescante Salada de bacalhau lavrador (19 euros) ou a Canja de bacalhau com ovo escalfado e coentros (13 euros), como opção mais quente e reconfortante.

créditos: JNcQUOI Avenida

Como pratos principais, as sugestões recaem num Lombo de bacalhau com broa e ameijoas (36 euros), Gratinado de bochechas de bacalhau com camarão e espinafres (25 euros), uma Feijoada de sames de bacalhau (25 euros), um mais tradicional Bacalhau gratinado com cebolada (29 euros), Filetes de bacalhau frito com arroz de tomate (29 euros) ou Lombo de bacalhau confitado com açorda de ovas (32 euros).

O menu desenvolvido para a semana do Bacalhau do JNcQUOI Avenida poderá ser degustado na semana de 15 a 23 de junho, entre 12h00 e as 24h00 (horários sujeitos a possíveis alterações, mediante a evolução do contexto pandémico na cidade de Lisboa).

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



Nesta iniciativa o JNcQUOI associa-se à Caxamar, empresa fornecedora de bacalhau com 30 anos de atividade no mercado nacional.