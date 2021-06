Ainda não é desta que as ruas do Porto vão voltar a encher-se de foliões para celebrar o São João. Para assegurar a segurança de todos e cumprir as necessárias regras das autoridades de saúde, este ano, a festa volta a ser tímida, mas sem nunca perder o espírito que a caracteriza. A promessa é do Astória, restaurante com vista para a colorida Praça das Cardosas, que está a preparar dois momentos gastronómicos para garantir que se cumpre a tradição à mesa.

O primeiro encontro está marcado para a noite de 23 de junho, com um menu especial a fazer lembrar as bancas típicas que habitualmente se espalham por toda a cidade. A receção (19h30) é feita com um Caldo verde tradicional, para aconchegar o estômago, seguindo-se as Sardinhas grelhadas com salada de pimentos e broa de milho. Para finalizar, um Pão de ló cremoso. O menu tem o preço de 30 euros por pessoa, sem bebidas.

Para quem preferir fazer o seu próprio menu a partir da carta em vigor, a festa faz-se com duas ofertas à chegada: um Cocktail de manjericão criado especialmente para esta época festiva e uma entrada de petinga, pimento e Broa de Avintes. Durante o jantar há música popular para animar o ambiente e a transmissão em direto do jogo Portugal x França (Euro 2020), a partir das 20h00.

Na manhã seguinte, no feriado de 24 de junho, o habitual brunch diário, servido entre as 10h30 e as 18h30, será reforçado com apontamentos especiais de São João. Além dos clássicos sumo de laranja natural, iogurte com fruta e granola, panquecas, ovos à escolha, bagels, saladas variadas e opções quentes, como pregos ou hambúrgueres, há ainda a opção de escolher um suplemento de sardinhas grelhadas (8 euros). Tal como ao jantar, todos os clientes serão recebidos com um cocktail e uma entrada de oferta.

Astória Palácio das Cardosas Praça da Liberdade, nº 25, Porto Contactos: tel. 220 035 639; e-mail restaurante.astoria@ihg.com

Depois da decisão de encerrar o restaurante no início de janeiro, por motivos estratégicos e alheios à pandemia, o Astória está de regresso com muitas novidades que serão desvendadas nas próximas semanas. Apesar das mudanças, manteve-se o essencial: uma carta inspirada nos produtos locais e de época, um ambiente descontraído e um serviço de elevada qualidade - tudo isto com a Praça das Cardosas a servir de cenário.

Para as celebrações do São João, recomenda-se a reserva de mesa antecipada, para o jantar e para o brunch, através do 220 035 639 ou do site