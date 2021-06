TheFork revela os 10 restaurantes japoneses de eleição dos portugueses

Entre os dez restaurantes que os clientes portugueses mais reservam, encontram-se o Yakuza em Lisboa e o Yakuza by Olivier no Porto, o Wish Restaurante & Sushi no Porto, a Confraria em Lisboa e o Romando Sushi Caffè no Porto. Isto, de acordo com dados disponibilizados pelo TheFork.

Romando Sushi Caffè. TheFork