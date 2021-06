Restaurantes Honest Greens com frescos e leves pratos para o verão

Começando pelos pratos para partilhar, há duas novidades nos restaurantes Honest Greens: beringela assada com hummus (5,5 euros) e Tacos de kale e abacate (6,5 euros). Mas o destaque vai, quase sempre, para as coloridas Garden Bowls, regressando para a carta de verão a Summer burrata (com gaspacho de cereja, melancia, espinafre, rúcula, kale, tomate cherry, nozes caramelizadas, ameixa, azeitonas kalamata e pesto) e juntando-se a estreia da Strawberry e mango fields (morangos, molho de manga, rúcula, espinafres, alface romana, nozes caramelizadas, pickle de cebola roxa, quinoa tricolor, pico de gallo de manga, milho fresco assado e vinagrete de morango com sementes de papoila).

créditos: Honest Greens

No campo das guarnições, há cinco novas sugestões: a Lasanha de legumes com pesto e tomate seco (lasanha de courgette, beringela e beterraba com molho de tomate, pasta de tomate semi-seco, pesto de caju, pinhões torrados, crême fraîche plant-based e rebentos), o Gaspacho de morango (com couve-flor ralada e ginger keto granola), a Abóbora mint-melancia (abóbora torrada, molho de gengibre picante, amêndoas torradas, tahini de limão, melancia, hortelã e lima ralada), o Guacamole (com jalapeños, cebola, romã, coentros e sementes de abóbora picante) e a Kale quinoa summer salad (com base de arroz negro e integral, kale e quinoa tricolor, com tâmaras, maçã, sementes de girassol torradas, molho de mostarda e tahini de beterraba).

Mas não é só de comida que se faz o Honest Greens e para refrescar os dias mais quentes do ano há três novidades na carta da cafetaria e estreia absoluta na carta dos restaurantes: os Summer shakers, disponíveis nos sabores Mint mocha, Chai-turmeric e Red berry.

créditos: Honest Greens

Também se mantêm disponíveis os menus de pequeno-almoço e lanche (afternoon menu) compostos por opções variadas de ovos, crepes, burritos, smoothies, tostas, panquecas, bowls de açaí, entre outros. O menu de pequeno-almoço está disponível nos dois restaurantes Honest Greens (Parque das Nações e Amoreiras) de segunda-feira a domingo, entre as 9h00 e as 11h30. Já o menu lanche está disponível, em ambos os espaços, entre as 16h00 e as 18h30.

Honest Greens Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01, Lisboa Edifício Amoreiras Plaza, R. Maria Ulrich, nº 1, Loja 11/12, Lisboa

Os restaurantes Honest Greens estão, atualmente e dadas as medidas em vigor, a funcionar de segunda a domingo entre as 9h00 e as 22h30. Também é possível recorrer ao serviço delivery, a partir das plataformas UberEats, Glovo e BoltFood ou take away através da plataforma própria da marca.