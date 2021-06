João Magalhães, sócio fundador e mentor do Cuá Cuá, explica que “todos os dias serão diferentes no Cuá Cuá Club. Falamos de um local com um conceito inovador, “from fine to fun”, onde podemos estar a jantar calmamente, num espaço elegante e requintado como é o nosso restaurante e, repentinamente, assistir a uma performance diferente todos os dias. É o fine que ganha vida com o fun, num club inspirado no glamour da Côte d’Azur e de Miami”.

“Através das suas diferentes áreas, o Cuá Cuá Club quer celebrar o melhor da vida: seja com uma combinação imaginativa de ingredientes e sabores exclusivos da nossa cozinha, acompanhados por cocktails de assinatura ou vinhos nacionais e internacionais ou com a descontração e a diversão dos sons de DJs convidados” reforça Nuno Xarepe, sócio fundador do Cuá Cuá.

créditos: Cuá Cuá Club Quinta do Lago

O Cuá Cuá Club Quinta do Lago é constituído por 1200 m2, distribuídos por interior e exterior. Neste verão será possível desfrutar das noites algarvias num dos seus três bares, o Welcome, o Outside e o Club, jantar no Restaurante, que apresenta uma carta repleta de sabores de influências mediterrânicas, asiáticas e sul americanas, ou simplesmente descontrair junto do Pool and Cigar Lounge, saboreando alguns dos melhores charutos do mundo. O espaço tem ainda uma zona de clubbing, que devido às atuais restrições terá uma abertura a anunciar.

Este é o primeiro de vários espaços que a Marca Cuá Cuá pretende explorar. A expansão da marca para destinos internacionais é um objetivo presente, com a abertura de novos clubs, restaurantes ou hotéis, do mesmo conceito, fora de Portugal, em 2023. Numa linha temporal mais curta, está a criação de eventos e a abertura de outro espaço Cuá Cuá em Portugal.

Preço médio a partir de 70 euros.