Com um conceito de fine dining, desenvolvido pelo chefe de cozinha algarvio, Luís Brito, o A Ver Tavira, apresenta, no que respeita a pratos “Do Mar”, um menu com sabores frescos, como é disso exemplo a Cavala fumada com alho negro, limão preto, o Caviar e carabineiro com cebola, Lombo de boi marinado ou os pratos como a “Se eu fosse uma Cataplana de salmonete”, “Mexilhão, camarão do Monte Gordo e amêijoas.

Já para os amantes de carne, o chefe de cozinha Luís Brito e proprietário do espaço, recomenda pratos “Da Terra” como o Black Angus com puré de aipo, cogumelos e jus.

O restaurante que homenageia a cidade de Tavira preparou dois menus especiais de degustação para a época alta.

A opção mais completa contempla entradas como Tomate e sardinha, carabineiro com cebola, Lombo de boi marinado, Caril e Caviar, Cavala fumada, Alho negro, limão preto e caviar e pratos principais como Peixe de linha com arroz de Alcácer, Molho de assado e kaffir, Sabores de cozido com presa de porco preto com couve.

Para finalizar, as propostas de sobremesas são Amêndoa com queijo de cabra e mel, Chocolate com frutos vermelhos, caramelo e coco e guloseimas.

O menu “A Viagem do Sabor” tem o custo de 125 euros por pessoa, com a possibilidade de incluir uma harmonização de vinho, com um custo adicional de 75 euros.

No que respeita ao menu “Reflexão”, integra Tomate e sardinha, Tartelete, Azeitonas, Cavala fumada, Pão, Azeite, Manteiga, Flor de Sal, Peixe de linha, Sabores de Cozido Português, amêndoa e mel e Guloseimas. Este tem o custo de 70 euros por pessoa, ao qual acrescem 45 euros para harmonização de vinho.

créditos: A Ver Tavira

Natural de Santa Clara-A-Nova (Almodôvar), Luís Brito iniciou o seu percurso na cozinha em 1989, quando ingressou na Escola de Hotelaria de Faro, tendo-se formado em cozinha e pastelaria. Começou a sua digressão profissional como cozinheiro, passando por vários restaurantes e hotéis na região do Algarve e assumindo o papel de Subchefe Executivo do Hotel Alfamar, um dos maiores hotéis à época no Algarve. Liderou as cozinhas de grupos como o Petchey, o Starwood ou o CS Madeira Atlantic. Pelo meio, passou ainda pelo SENAC, Escola superior de Hotelaria e Turismo do Brasil em São Paulo, Escola de Hotelaria e Turismo de Faro e ainda por Angola, enquanto Chefe Executivo do Hotel Nempanzu.

Ao longo de 30 anos de carreira, Luís Brito já foi jurado de vários concursos em Portugal e no estrangeiro, bem como orador convidado no Congresso dos Cozinheiros 2006.

A Ver Tavira Largo Abu-Otmane, Calçada da Galeria, nº 13, Tavira Contactos: tel. 281 381 363

No A Ver Tavira, já conquistou várias distinções, como o Certificado de Excelência do TripAdvisor (2018) e recomendação no Guia Michelin.

O A Ver Tavira abriu portas em 2006. O restaurante disponibiliza 45 lugares sentados e o seu terraço tem uma vista desafogada sobre o centro histórico, rodeado pelo Castelo e Igreja de Santa Maria.