Otro restaurante tem nova carta de almoço com a assinatura do chefe de cozinha Vítor Sobral

O Otro restaurante, cuja ementa é assinada pelo chefe de cozinha Vítor Sobral, reabriu com muitas novidades e alargou a sua oferta gastronómica, apresentando menus de almoço, para quem quer usufruir de uma refeição mais rápida que ao jantar. Este menu do Otro restaurante inclui uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, uma bebida (água, cerveja ou copo de vinho) e café pelo valor de 30 euros.

Na essência, o Otro mantêm-se como um espaço elegante e descontraído. Os apreciadores de música, que gostam de prolongar a noite a seguir ao jantar, têm ainda um extra. Nas noites de quinta, sexta e sábado, há DJ na casa, para acompanhar a ementa de cocktails, de vinhos ou de espumantes e champanhes.

créditos: Otro restaurante

À mesa, a experiência dos sabores continua garantida pela mão do chefe de cozinha Vítor Sobral, que refrescou a carta com uma série de pratos novos, em que se destacam o Bacalhau fresco em panko, com creme laranja, coco e couve chinesa, a Carne Wagyu com manteiga de trufa ou as Bochechas de porco preto, creme shiitake, beringela, vinagrete de legumes assados. Os bestsellers mantêm-se, como a Massa trufada, o Carabineiro ou a Carne maturada. No capítulo das sobremesas, destaque para o novo Bolo de queijo, caramelo salgado e amêndoas.

“O Otro restaurante permanece fiel à sua matriz de espaço diferenciado, com um ambiente e uma carta a ombrearem uma com a outra em termos de qualidade”, considera Hugo Banha, fundador do restaurante Otro e do grupo com o mesmo nome.

Otro restaurante créditos: Jorge Simão

“Reforçámos alguns aspetos relacionados com o nosso público-alvo, que nos procura para jantares tardios, com um toque de movida, com a música ao vivo, e introduzimos os menus de almoço para toda a nossa envolvente, que trabalha aqui perto e sente falta de um local para almoçar bem”, complementa.

Otro restaurante Rodrigues Sampaio, nº 94, Lisboa Contacto: tel. 963 620 129

“Relativamente à carta, também mantive a matriz inicial”, afirma Vítor Sobral, “com pratos e sabores tradicionais portugueses, mas também com ingredientes nobres internacionais, como o caviar, o foie-gras ou a trufa, que agradam aos nossos clientes de todas as nacionalidades”.