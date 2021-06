O Palácio Chiado reabriu, na primavera de 2021, com espaços renovados e novas propostas gastronómicas. No rés-do-chão da antiga residência dos barões de Quintela, mandada edificar no final do século XVIII, situa-se agora o Salla, um bar que, três dias por semana, às quintas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados, a partir das 19h30, conta com a atuação de disco-jóqueis residentes e/ou convidados. Mas todos os dias, a partir das 12h30, são perfeitos para comer, beber e descontrair neste espaço cosmopolita.

Fotografia de Luis Ferraz

A imponente sala de tetos altos do Salla transporta-nos, de imediato, para um ambiente clássico com um toque moderno. Nem os mais distraídos vão conseguir abstrair-se do néon encarnado instalado à entrada. Rompendo com o estereótipo de um palácio, mas preservando o passado de vivências que o edifício encerra, o nome do bar presta homenagem ao estucador Félix Salla, responsável pelo projeto de ampliação da antiga habitação nobre em 1822. É lá que são servidas muitas das novas propostas.

Fotografia de Luis Ferraz

Para além de coqueteles inspirados no cinema, com nomes sugestivos como Narcos, Pulp Fiction ou Stiflers Mom, o Salla apresenta uma ementa repleta de petiscos tentadores, com preços que variam entre os 4,50 € e os 17 €. O bowl de guacamole com nachos e os taquitos de lagosta com manga, guacamole, lima e coentros são duas das propostas. Os camarões salteados com sweet chili e guacamole, servidos com alface e acelga, figuram entre os mais pedidos. Os mais tradicionais têm tábuas de queijos e enchidos.

Fotografia de Francisco Nogueira

No primeiro andar do Palácio Chiado, onde funciona o restaurante e a renovada sala de baile, também são muitas as novidades e as delícias a provar. O menu deste espaço gastronómico é, agora, um tributo do chef Manuel Bóia à cozinha portuguesa e à gastronomia internacional. A nova carta de bar também reflete o espírito da mixologia global. De domingo a quinta-feira, funciona entre as 12h30 e as 16h00 e entre as 19h00 e as 00h00. Às sextas-feiras e aos sábados, o serviço prolonga-se até às 02h00.