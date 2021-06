Foi no dia 14 de junho de 1971 que o mito começou a ganhar forma. O primeiro restaurante da cadeia internacional de restauração Hard Rock Cafe abriu há precisamente 50 anos em Londres, em Inglaterra. Insatisfeitos com a qualidade dos hambúrgueres que lhes serviam na capital inglesa, Isaac Tigrett e Peter Morton, dois empresários norte-americanos com cabelos desgrenhados decidiram investir num espaço de restauração que daria origem a um império global. O lugar escolhido foi Old Park Lane.

O êxito foi imediato. Numa fase inicial, o restaurante não estava decorado com memorabilia de artistas mas, em 1979, para fugir à (longa) fila que se formava em frente à entrada principal sempre que lá ia, o cantor, compositor e guitarrista britânico Eric Clapton, um cliente habitual, decidiu oferecer aos proprietários uma guitarra encarnada da marca Fender. A ideia era convencer os empreendedores a pendurá-la na parede mais próxima do seu lugar preferido, o que viria a conseguir. Pete Townshend viu e também quis.

O cantor, compositor e guitarrista inglês, um dos fundadores da mítica banda The Who, ofereceu uma das suas guitarras a Isaac Tigrett e Peter Morton. "A minha é tão boa como a dele! Com amor, Pete", assinou. Iniciava-se, assim, uma coleção que conta atualmente com mais de 80.000 peças. Uma das mais valiosas é o Rolls-Royce Phantom V que pertenceu ao cantor e ator Elvis Presley mas também existem guitarras de Jimi Hendrix, composições manuscritas de John Lennon, figurinos dos Kiss e até um vestido da fadista Ana Moura.

Depois de se expandir para Toronto em 1978, para Los Angeles em 1982 e para Tóquio em 1983, chegaria a Portugal 32 anos depois. O Hard Rock Cafe Lisboa, o único que existe em Portugal, abriu portas em 2003, no edifício do antigo Cinema Condes, na praça dos Restauradores. Em 2007, a Hard Rock Cafe, Inc. foi adquirida pela Seminole Tribe of Florida, a organização de uma tribo de índios norte-americana. O plano de expansão da marca nunca abrandou e, em 2018, já existiam 185 restaurantes, 25 hotéis e 12 casinos.