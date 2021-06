Miley Cyrus é a nova embaixadora global de uma das mais populares marcas de gelados de grande consumo e não esconde que é uma missão que lhe agrada. A cantora, compositora e atriz norte-americana de 28 anos foi, esta manhã, apresentada como o novo rosto internacional da campanha de verão da Magnum e, para além de surgir nas imagens promocionais da marca, também está a preparar um espetáculo virtual imersivo em 8D, agendado para o próximo dia 10, criado no âmbito da nova parceria.

"Trabalhar com a Magnum foi muito prazeroso para mim. É uma marca que encoraja a autenticidade e que vai ao econtro dos meus valores. Ambos acrescentamos valor a esta colaboração", assegurou, há pouco, a intérprete de êxitos globais como "Wrecking ball" e "Malibu" numa apresentação digital. "Miley in Layers" é o nome do espetáculo exclusivo que a intérprete vai apresentar e é através desta atuação que, tal como sucede com os gelados que agora promove, pretende dar a conhecer as suas várias camadas.

"As pessoas veem-me habitualmente a fazer coisas glamorosas em palco mas eu gosto muito de estar na propriedade dos meus pais a lavar os cavalos ou a praticar desporto com os meus irmãos", revela Miley Cyrus. "Todos nós, enquanto seres humanos, somos mais complexos do aque aquilo que aparentamos. Todos nós temos diferentes camadas. As experiências de vida dos que nos rodeiam também impacta a nossa e é importante procurarmos ver as dos outros para que as possamos compreender", defende.