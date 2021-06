O restaurante Cavalariça, aberto na Comporta desde 2017, abriu em novembro de 2020 um pop up em Lisboa que durou até janeiro deste ano. Há três anos que Bruno Caseiro e Filipa Gonçalves tinham em vista uma nova morada na capital, cujo espaço permanente, que será no Largo Camões, inicia as obras em 2021. Enquanto esse espaço não está pronto para receber a cozinha de Bruno Caseiro, é no antigo Optimista, na Rua da Boavista, que a Cavalariça estará aberta de quarta a sábado, ao almoço e jantar.

O período de pausa serviu para criar uma carta totalmente nova e sobretudo formar uma nova equipa coesa na capital.

Assim, as novas apostas são a introdução de dois menus “Rédea Solta”, uma forma mais casual de menu degustação, onde os clientes ficam na mão do chefe. Também os vinhos são uma forte prioridade, com a carta a ser alargada e introdução de referências internacionais, centradas em pequenos produtores, algumas opções orgânicas e naturais.

Na ementa, há clássicos que saem de cena, como é o caso do Pão de fermentação lenta e Focaccia caseira. O Brioche com Parfait de Aves e chutney de laranja é outro dos emblemáticos do menu.

Cavalariça Lisboa Rua da Boavista, nº 86, Lisboa Contactos: tel. 213 460 629; e-mail reservaslisboa@cavalarica.com

O resto da carta é totalmente nova, apostada na sazonalidade e em muitas opções vegetarianas. Entre as sugestões destaque para a Batata soufflé, brandade de pescada, azeitona; Gamba-rosa, limão, pele de galinha; Kebab de ananás dos Açores e isca de porco alentejano; Arroz crocante, beterraba fumada e pinhão; Tomate coração de boi, migas, courgette; Peixe selvagem curado, alperce grelhado, funcho; Peixe-espada ao vapor, beringela e beurre-blanc de amêndoa.