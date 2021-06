Para celebrar o Dia Mundial do Chocolate, o habitual Brunch do Parque, no InterContinental Lisbon, terá uma versão especial no domingo, 11 de julho. Numa data tão doce como esta, o brunch “veste-se” a rigor no Akla Restaurant & Terrace, disponível entre as 11h30 e as 15h00.

Ao recheado menu de doces e salgados, juntam-se agora as panquecas de chocolate e os waffles com molho de chocolate de três cores (preto, leite e branco), as trufas e os milkshakes de chocolate. Os famosos ovos benedict de salmão fumado e molho hollandaise, o prego no bolo do caco, a focaccia caseira, o iogurte com granola ou muesli, os mini pastéis de nata e a seleção de fruta variada, também continuam a fazer parte deste pequeno-almoço tardio.

A pensar nos amantes de chocolate, entre 5 e 9 de julho, o menu executivo do Akla Restaurant & Terrace terá, também, uma sobremesa especial para adoçar o dia daqueles que façam uma pausa no centro de Lisboa.

Akla Restaurant & Terrace InterContinental Lisbon Hotel Rua Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: tel. 213 818 700; e-mail lisha.reception@ihg.com

O Dia Mundial do Chocolate celebra-se a 7 de julho, mas é no dia 11 que o Brunch do Parque traz os protagonistas mais doces para a mesa, por 29 euros por pessoa. As reservas podem ser realizadas através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com